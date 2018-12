Aktien Schweiz: SMI grenzt Verluste etwas ein

Zum Jahresende hin beschäftigen die Anleger konjunkturelle Sorgen zum Jahresende hin ebenso wie politische Unsicherheiten. In Deutschland ist etwa der Ifo-Geschäftsklimaindex den vierten Monat in Folge gefallen, während in der Schweiz der Bund seine Wirtschaftsprognosen zurückgenommen hat. Dazu kommt die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Spezifische Treiber seien am Berichtstag aber nicht auszumachen, sagte der Händler. Daher orientierten sich die Märkte vor allem an den USA. Dort hatten die Börsen deutlich tiefer geschlossen, die wichtigsten Indizes büssten über 2 Prozent ein. Inzwischen signalisieren dort die US-Futures aber eine Erholung.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 10.55 Uhr 0,29 Prozent auf 8'577,94 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,20 Prozent auf 1'317,28 Stellen. Der breite Swiss Performance Index (SPI) hat die zwischenzeitlich verlorene Marke von 10'000 Punkten zurückerobert, derzeit liegt er noch 0,39 Prozent im Minus bei 10'819,09 Punkten. Im Vergleich zum Morgen haben sich einige Blue Chips in die Gewinnzone vorgearbeitet, dennoch muss mit 18 Papieren die Mehrheit unter den 30 wichtigsten Aktien Verluste hinnehmen.

Der Technologietitel Temenos (-3,9%) führt die Verliererliste an. Logitech (-0,4%) konnten die Verluste dagegen eingrenzen und AMS (+0,1%) sogar in die Gewinnzone wechseln.

Im Angebot stehen zudem die Chemie- und Pharmatitel Lonza (-1,8%), Vifor (-1,0%) und Givaudan (-1,0%). Deutliche Einbussen sind auch bei den zyklischen Schindler (-0,5% auf 195,50 Fr.) zu beobachten. Die UBS hat am Morgen das Kursziel für die Papiere des Liftherstellers auf 205 von 215 Franken gekappt.

Moderate Verluste verzeichnen die defensiven Genussscheine von Roche (-0,4%). Der Pharmakonzern hat zusammen mit der US-Tochter Genentech für den Produktkandidaten Mosunetuzumab von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten Orphan Drug-Status erhalten. Die beiden anderen defensiven Schwergewichte Novartis und Nestlé büssen jeweils 0,8 beziehungsweise 0,7 Prozent ein.

Den Markt etwas stützen können dagegen die Luxusgütertitel Swatch (+1,4%) und Richemont (+1,1%). Laut einem Händler handelt es sich um eine Gegenbewegung zu den jüngsten Verlusten. Die Titel reagieren jeweils stark auf schlechte Nachrichten aus dem wichtigen Absatzmarkt China.

Auch die Banken haben sich im Verlauf des Vormittags etwas aufgerappelt. So stehen UBS (+1,1%) und Julius Bär (+0,5%) - am Morgen zeitweise noch der grösste Verlierer - inzwischen im Plus. Die Credit-Suisse-Aktien verlieren noch 0,1 Prozent.

Im breiten Markt büssen die Dormakaba-Valoren 2,5 Prozent auf 613,50 Franken ein, nachdem die UBS das Kursziel auf 560 von 600 Franken zurückgenommen hat. Die Ems-Gruppe (-1,4%) leidet unter den Konjunktursorgen, hat am Morgen aber immerhin die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt. Zum nächsten Jahr machte Ems keine Aussagen.

Idorsia (-0,3%) hat Fortschritte bei einem Produktkandidaten gemeldet. Autoneum (+0,4%) stabilisieren sich, nachdem sie in den Vortagen massiv an Boden verloren hatten. Nach einer Gewinnwarnung hat heute Vontobel das Kursziel auf 150 von 195 Franken gesenkt.

