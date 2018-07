Aktien Schweiz: SMI im Plus - Unsicherheit aber weiter erhöht

Die politische Einigung in Deutschland beruhige ein wenig, heisst es im Handel. Nachdem der Ton hier zuletzt recht rau geworden war, waren Sorgen um die politische Stabilität aufgekommen. Dass die Märkte dennoch anhaltend volatil erwartet werden, liegt laut Marktteilnehmern vor allem daran, dass am Freitag die Frist für die Umsetzung von Zöllen der USA auf chinesische Importe bevorsteht.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.45 Uhr 0,88 Prozent auf 8'604,33 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,85 Prozent auf 1'421,07 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,81 Prozent auf 10'321,41 Stellen. Die Marktunsicherheit bleibt dennoch hoch, wie am Volatilitätsindex VSMI abzulesen ist, der mit Kursen von mehr als 15 Punkten weiterhin auf einem erhöhten Niveau steht.

In diesem insgesamt eher wackligen Umfeld ziehen unter den Blue Chips vor allem die Aktien von Logitech an. Mit einem Kursplus von 1,8 Prozent nehmen sie die freundlichen Vorgaben der US-Techwerte auf. Sie setzen damit ihren starken Lauf des ersten Halbjahres 2018 fort. Mit einem Kursgewinn von annähernd einem Drittel sind sie der grösste Gewinner.

Dichtauf folgen die Aktien von Lonza, Kühne + Nagel und Swisscom, die zwischen 1,7 und 1,6 Prozent steigen. Beim Logistiker Kühne + Nagel hatten sich die Experten von Bernstein zuvor in einer Studie gemeldet. Darin heisst es, dass der Konzern zu den profitabelsten in ihrem Universum zähle, bei einer gleichzeitig günstigen Bewertung. Eine Bewährungsprobe für den Erfolg dürfte die neue Strategie sein, die auf dem Papier grossartig aussehe, sich nun aber noch in der Realität beweisen müsse.

Gestützt wird der Markt auch von den drei Schwergewichten Roche (+1,3%), Nestlé (+1,0%) und Novartis (+0,7%). Roche hat am Vorabend mitgeteilt, seine Cash Tender Offer für sämtliche noch im Handel befindlichen Foundation Medicine Aktien gestartet zu haben.

Bei Novartis hingegen hatte die Ratingagentur Moody's das Langfrist-Kreditrating des Pharmakonzerns auf A1 von Aa3 herabgestuft. Der Ausblick für das Rating verbleibt bei "stabil". Die Herabstufung folgt demnach den angekündigten Plänen, die Augensparte Alcon auszugliedern und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar einzuleiten.

Im Zuge der Markterholung gewinnen auch die anfangs schwächeren Finanzwerte mittlerweile hinzu. Swiss Re, Swiss Life, UBS, Zurich und die Credit Suisse legen zwischen 0,5 und 1,2 Prozent zu.

Aktuell weisen nur die volatilen Aryzta-Aktien (-1,5%) ein Minus auf.

Im breiten Markt setzen sich die Anteilsscheine von Tornos, Santhera und der SNB mit Kursgewinnen von 4,7 bis 3,1 Prozent an die Spitze. Kursrelevante Nachrichten liegen keine vor. Das Gegenstück bilden die Titel von Kuros, Addex und Schmolz + Bickenbach, die um 3,8 bis 1,8 Prozent tiefer stehen. Noch grösser fallen optisch gesehen die Abschläge bei LEM und Allreal aus. Allerdings werden beide Aktien ex Dividende gehandelt.

