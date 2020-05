Aktien Schweiz: SMI kämpft um 9'500-Punkte Marke

So hatte erst der medizinische Berater des Weissen Hauses, Anthony Fauci, vor einer zu schnelle Lockerung des der Beschränkungen gewarnt. Er befürchte, dass dies zu einer zweiten Ausbruchswelle der Pandemie führen könnte. Nun sind es aktuell aber auch die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, die den Markt in Moll-Stimmung versetzen. Denn laut Powell dürften noch weitere Hilfsprogramme nötig sein, um wenigstens eine U-förmige Erholung der Weltwirtschaft zu erreichen.

Der SMI verliert gegen 11.10 Uhr 1,15 Prozent auf 9'521,02 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, fällt um 1,53 Prozent auf 1'376,81 und der umfassende SPI um 1,15 Prozent auf 11'869,97 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln gewinnen nur Roche nach positiven Studiendaten hinzu.

Dass die Nervosität derzeit wieder höher ist, zeigt auch der Volatilitätsindex VSMI. Mit einem Plus von gut 15 Prozent zieht dieser aktuell deutlich an. Gleichzeitig sind Anleihen als sichere Häfen ebenso gesucht wie der Franken.

Auch auf der Kurstafel spiegelt sich die Suche nach weniger konjunkturanfälligen Anlagen wider. So halten sich Roche (+,3%) leicht im Plus. Swisscom, Givaudan und Nestlé folgen mit unterdurchschnittlichen Abgaben zwischen 0,3 und 0,7 Prozent. Beim Pharmakonzern Roche sorgen aktuelle Studiendaten für Schub.

Die Aktien vom Versicherer Zurich (-0,5%) haben nur im frühen Handel mit leichten Gewinnen auf die vorgelegte Quartalsbilanz reagiert. Allerdings halte sich das Papier auch auf dem aktuellen Niveau besser als der Gesamtmarkt. Die Zahlen zum ersten Quartal stossen bei Investoren und Analysten derweil auf geteiltes Echo. Vor allem um die künftige Dividende sind einige Analysten besorgt.

Zu den grössten Verlieren zählen dagegen erneut die Aktien des Sensorenherstellers AMS mit -6,6 Prozent. Sie waren schon am Mittwoch unter die Räder gekommen und mit einem Verlust von annähernd 9 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Konzern kündigte im Zuge der milliardenschweren Übernahme von Osram an, das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen zu wollen. Dadurch soll die Schuldenlast gemindert werden.

Auch Finanzwerte setzen ihre aktuelle Schwäche fort. Dabei verlieren CS, Julius Bär und auch Swiss Life allesamt annähernd 4 Prozent. UBS folgen mit -3,0 Prozent.

Aus den Depots werden auch Sonova-Aktien (-3,3%) geworfen. Sie bewegen sich so mit dem europäischen Sektor im Einklang. So gehörte die Gesundheitsbranche am späten Vormittag zu den grössten Verlieren europaweit. Der deutsche Merck-Konzern hat zudem wegen der Corona-Krise seine Erwartungen gekappt.

Aber auch hierzulande sorgt der Implantate-Spezialist Straumann (-9,9%) aus den hinteren Reihen für negative Schlagzeilen. Das Dentalunternehmen kündigte den Abbau des Personalbestands von 9 Prozent an um Kosten zu sparen.

Derweil werden Aryzta und Sunrise im breiten Markt stark gesucht. Der Backwarenkonzern Aryzta (+5,7%) prüft alle strategischen und finanziellen Optionen und macht den Investoren damit Hoffnung.

Beim Telekomunternehmen Sunrise (+4,4%) reagieren Investoren erleichtert auf die vorgelegten Quartalszahlen. Aber auch die Aktien des Online-Apothekers Zur Rose fallen mit +4,4 Prozent auf. Hier schürt der Konkurrent Shop Apotheke Fantasie.

