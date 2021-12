Aktien Schweiz: SMI kaum zu bremsen - 13'000 nicht mehr weit entfernt

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt auch am Dienstag, dem drittletzten Handelstag des Jahres, keine Ermüdungserscheinungen. Mit dem neuen Jahres- und Allzeithoch nimmt der Leitindex SMI mittlerweile die Marke von 13'000 Punkten ins Visier und zieht mit dem am Vorabend ebenfalls auf Rekordniveau aus dem Handel gegangenen S&P 500 mit. Allein seit dem 20. Dezember hat der SMI um beinahe 3 Prozent angezogen. Unterstützung kommt am Berichtstag von den beiden Pharmaschwergewichten, wobei auch Nestlé gut mithalten.