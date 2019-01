Aktien Schweiz: SMI klar im Plus - Sika im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Dienstag klar im Plus, wobei der Leitindex SMI vorübergehend sogar die 8'600-Punkte-Marke geknackt hat. Händler sprechen von einer Gegenbewegung auf den schwachen Wochenauftakt. Kursgewinne an der Wall Street und freundliche Vorgaben aus Japan sorgten dafür, dass Investoren wieder etwas risikobereiter seien. Die Verunsicherung der Investoren sei aber nach wie spürbar, wird betont.