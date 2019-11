Aktien Schweiz: SMI knackt 10'400er Marke - Hoffnung überwiegt

Im Zweifel optimistisch - so in etwa lässt sich die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt am Dienstagvormittag zusammenfassen. Nachdem der SMI bereits freundlich gestartet war, begab er sich dann schnell wieder auf Rekordkurs. Zuletzt hatte es zwar unterschiedliche Signale im US-chinesischen Handelsstreit gegeben, Investoren setzen aktuell aber eher auf das Prinzip Hoffnung, heisst es von Händlerseite.