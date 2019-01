Aktien Schweiz: SMI knapp unter 9000er-Marke - Roche top, Swatch flop

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit etwas höheren Kursen eröffnet und notiert am späteren Vormittag weiterhin leicht im Plus. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hat die Marke von 9'000 Punkten kurz gestreift, notiert aktuell aber etwas darunter. Die etwas höheren Kurse werden im Markt vor allem den guten Vorgaben aus den USA bzw. mit einem positiv aufgenommenen Statement der US-Notenbank begründet. Diese hatte am Vorabend ihren Leitzinssatz zwar erwartungsgemäss unverändert belassen, mit den Formulierungen im dazugehörigen Statement aber für Rückenwind bei Aktieninvestoren gesorgt.