Aktien Schweiz: SMI kommt am US-Nationalfeiertag kaum vom Fleck

Am Freitag dürfte US-Regierung Zölle auf chinesische Waren in Kraft setzen. China droht mit Gegenmassnahmen. Die Volksrepublik will ab Freitag um Mitternacht ihrerseits Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben. Zudem haben zahlreiche Staaten bei der Welthandelsorganisation (WTO) die US-Zollpläne für die Einfuhr von Autos und Autoteilen kritisiert. Die asiatischen Börsen hatten angesichts der Eskalation alle deutlich im Minus geschlossen.

An der Schweizer Börse ist der Swiss Market Index (SMI) nach einem leicht tieferen Start bei Handelseröffnung im Verlauf wieder in die Pluszone vorgestossen. Bis gegen 10.50 Uhr notiert der Leitindex um 0,29 Prozent höher auf 8650,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,04 Prozent auf 1'422,53 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,13 Prozent auf 10'358,02 Stellen.

Der SMI bewege sich in sehr engen Bahnen, sagt ein Händler. "Es ist nichts los." Der Handel verlaufe angesichts der fehlenden Impulse aus Amerika sehr ruhig. Von den 30 Blue Chips halten sich Gewinner und Verlierer die Waage.

Bei den Gewinnern stechen Vifor Pharma hervor (+4,8%). Die Credit Suisse hat das Rating für den Titel auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel deutlich erhöht. Die Titel des Pharmaunternehmens hatten schon am Vortag zugelegt.

Die defensiven Werte seien bei den Anlegern derzeit in der Gunst, hiess es am Markt. Nestlé, Roche und Novartis würden von Anschlusskäufen profitieren, was den Gesamtmarkt nach oben ziehe. Novartis legen um 1,4 Prozent zu, Roche um 0,7 Prozent und Nestlé-Kurs um 0,4 Prozent. Auch die defensive Swisscom-Aktie rückt um 1,1 Prozent vor.

Aryzta machen nach dem Knick des Vortages wieder etwas Boden gut (+0,7%).

Auf der anderen Seite stehen die konjunkturempfindlichen Titel unter Druck. So geben Geberit 1,2 Prozent nach. Die Geberit-Aktien leiden unter einer Herabstufung der Bank Vontobel, die das Kursziel auf 490 von 500 Franken senkt. Grund dafür seien die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro und die anhaltend hohen Rohstoff-Kosten, argumentiert der Vontobel-Analyst. Ebenfalls unter Druck sind Sika (-1,3%), Swatch (je -1,1%) oder Dufry (-1%).

Logitech (-1,2%) und AMS (-2,1%) befinden sich im Strudel der US-Technologiebörse Nasdaq, die am Vortag noch stärker eingeknickt war als die Wall Street.

Im breiten Markt tauchen Implenia um 1,7 Prozent. Der Baukonzern erhält einen neuen Konzernchef: Anton Affentranger tritt zurück, was keine Überraschung ist. Sein Nachfolger wird am 1. Oktober André Wyss, der von Novartis kommt.

Im breiten Markt schockiert Comet die Anleger mit einer Gewinnwarnung, die Aktie bricht um 18,7 Prozent ein. Das Röntgengeschäft im ersten Halbjahr sei enttäuschend verlaufen, teilte das Freiburger Unternehmen mit. Zudem trennt sich Comet vom Anlagengeschäft am US-Standort in Davenport und konzentriert sich auf die in Flamatt hergestellten Komponenten und Module, was einmalige Kosten von 10 Millionen Franken nach sich ziehe.

Analysten zeigten sich konsterniert über die Neuigkeiten aus Flamatt. "Die Finanzwelt ist brutal. Unternehmen, die enttäuschen werden abgestraft", sagt ein Händler. Einen solchen Kurssturz habe er nicht erwartet.

Landis+Gyr notieren um 0,8 Prozent tiefer. Nach den enttäuschenden Ergebnissen des Geschäftsjahr 2017/18 warb die Konzernspitze in einem Interview um Vertrauen. In der zweiten Jahreshälfte sollte es eine Verbesserung geben, erklärten Firmenchef Richard Mora und Verwaltungsratspräsident Andreas Umbach.

jb/cf

(AWP)