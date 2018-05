Aktien Schweiz: SMI kommt trotz guter Stimmung kaum vom Fleck

Ein wirklich beherrschendes Thema gebe es an diesem Tag nicht, vielmehr sei es eine Art Potpourri, heisst es im Handel. So gehörten die freundlichen Vorgaben - speziell der Wall Street nach dem Arbeitsmarktbericht am Freitag - zu den Stützen. Dem stehen etwa die Ölpreise gegenüber, die zuletzt auf ein Dreijahreshoch gestiegen waren. Hier befürchten Anleger, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten. Am Wochenende hatte der iranische Präsident Hassan Ruhani die Vereinigten Staaten vor einem solchen Schritt gewarnt. Aber auch die Auftragseingänge der deutschen Industrie werden als potenzieller Stimmungsdämpfer gesehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 8'918,02 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,24 Prozent auf 1'475,94 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,49 Prozent auf 10'610,76 Stellen.

Während der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart eher in ruhigen Bahnen verläuft, sorgt der Devisenmarkt für Gesprächsstoff. Immerhin hat sich der US-Dollar gegenüber dem Franken offenbar etwas nachhaltiger wieder oberhalb der Parität etabliert. Eine solche Entwicklung hatten die Devisenexperten von Morgan Stanley erst kürzlich auch in einem Kommentar vorhergesagt.

Auf Aktienseite weisen am Vormittag die Papiere von Lonza mit einem Plus von 3,6 Prozent den mit Abstand grössten Kursgewinn auf. Sie knüpfen damit an das Kursplus von mehr als 5 Prozent vom Freitag an, als vor allem Aussagen zu Capsugel und dem weiteren Geschäftsverlauf gestützt hatten.

Bei Givaudan (+1,8 Prozent) bringt die geplante Übernahme des israelischen Duft- und Aromakonzerns Frutaroma durch das US-Unternehmen IFF Fantasie in die Branche, wie ein Händler erklärt.

Deutlicher aufwärts geht es auch für Clariant, Logitech und Aryzta. Die Titel gewinnen zwischen 2,7 und 1,6 Prozent hinzu.

Derweil sorgen Nestlé (+0,6 Prozent) für das Hauptgesprächsthema: Der Nahrungsmittelkonzern hat am Morgen mit der geplanten Übernahme des Kaffeegeschäftes von Starbucks für gut 7 Milliarden US-Dollar Spekulationen von vergangener Woche bestätigt.

Auch das zweite Schwergewicht, Novartis (+0,5 Prozent) stützt den Markt nach Berichten, wonach Aurobindo Pharma offenbar in das Rennen um das Generika-Geschäft mit Dermatologieprodukten eingestiegen ist. Roche hinken mit minus 0,1 Prozent dagegen hinterher.

Die überschaubare Verlierer-Liste wird durch die Aktien der UBS angeführt, die um 3,9 Prozent oder 65 Rappen fallen. Die Titel werden an diesem Tag Ex-Dividende gehandelt, die 65 Rappen beträgt. Für die Papiere der CS geht es um 0,2 Prozent abwärts. Händler sprechen von einer insgesamt gedämpften Stimmung für Bankentitel.

Im breiten Markt stehen einmal mehr Aktien jener Schweizer Firmen unter Druck, an denen der russische Investor Viktor Vekselberg signifikant beteiligt ist. Grund könnten Medienberichte sein, laut denen grössere Aktienpakete an den Industrieunternehmen Sulzer, Oerlikon und Schmolz+Bickenbach auf den Markt kommen könnten, damit Vekselberg ausstehende Kredite bei der CS und UBS abwickeln kann. Die Titel geben zwischen 3,0 und 0,5 Prozent nach.

Auf der Gewinnerseite finden sich hingegen etwa die Titel von Leonteq (+6,0 Prozent) nach einer Hochstufung durch die UBS. Noch deutlicher gewinnen Leclanché, die um 9,1 Prozent steigen. Sie knüpfen damit an die starke Entwicklung vom Freitag nach Zahlen an.

