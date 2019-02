Aktien Schweiz: SMI legt Atempause ein

Nach wie vor stimmen der ungelöste Handelsstreit der USA mit China und die Angst vor einer konjunkturellen Abschwächung die Anleger vorsichtig. "Es ist bestimmt kein Fehler, einen Teil der jüngsten Gewinne einzustreichen", sagt ein Händler. Ausserdem sei der Leitindex SMI nahe am oberen Ende einer von 8850 bis 9200 Punkten reichenden Handelsspanne angelangt. "Da ist der Deckel drauf", sagte ein Börsianer. Die mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump brachte derweil nicht viel Neues und überraschte laut Marktteilnehmern kaum.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.00 Uhr mit 9'136,5 Punkten um 0,15 Prozent niedriger. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,02 Prozent auf 1'416,13 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) ermässigt sich um 0,13 Prozent auf 10'684,352 Punkte. Von den 30 Top-Werten stehen 11 im Minus und 17 im Plus, zwei (ABB und Geberit) stehen unverändert.

Den Pharmawerten machen kritische Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu den Medikamentenpreisen in den USA zu schaffen. Trump hatte in seiner Rede zur Lage der Nation unter anderem für tiefere Preise plädiert. "Anleger reagieren meist etwas verschnupft auf solche Äusserungen", meinte ein Händler. "Das sollte man nicht überbewerten. Das sagt Trump immer wieder", sagte dagegen ein anderer. Novartis (-0,5%) und Roche (-0,3%) schwächen sich denn auch nur ein wenig ab. Das dritte Marktschwergewicht, der Lebensmittelwert Nestle (-0,2%), bröckelt leicht ab.

Die Bankaktien stossen nach einem schwachen Start in die Gewinnzone vor. Das enttäuschende Jahresergebnis der französischen Grossbank BNP habe die Stimmung nur kurzzeitig etwas getrübt, heisst es am Markt. Credit Suisse-Aktien (+0,04%), denen zunächst noch Anpassungen im Zusammenhang mit den US-Steuerregime und einer damit verbundenen höheren Gesamtsteuerrate kursmässig zu schaffen machten, erholten sich. Konkurrent UBS steigt 0,4 Prozent.

Die Aktien der Versicherer Swiss Re (-0,2%) und Zurich(-0,2%) fallen nach frühen Gewinnen leicht zurück. Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat trotz hoher Grossschäden 2018 mehr Gewinn erzielt als erwartet und stellt den Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht. Zurich legt am Donnerstag die Bilanz vor. Der Telekomriese Swisscom gewinnt am Tag vor der Ergebnisveröffentlichung 0,2 Prozent an Wert.

Die Aktien von AMS machen mit einem Kursgewinn von 3,5 Prozent einen Teil des Vortagesverlusts von 6,9 Prozent wieder wett. Der Chip- und Sensorenhersteller hatte die Anleger mit sehr vorsichtigen Prognosen für das laufende erste Quartal sowie der gestrichenen Dividende aufgeschreckt. Der Titel steht seit einiger Zeit wegen der Absatzschwäche beim wichtigen Kunden Apple nicht mehr in der Gunst der Anleger und büsste im Vorjahr beinahe drei Viertel an Wert ein.

Die Aktien von Dufry steigen um 2,0 Prozent. Das Gastspiel der chinesischen HNA Group als Grossaktionär beim Reisedetailhändler ist beendet. "Damit ist ein grosser Unsicherheitsfaktor endlich ausgeräumt", sagt ein Händler.

Im breiten Markt notieren die Aktien von Sunrise 2,4 Prozent höher. Das Telekomunternehmen bestätigte Gespräche mit Liberty Global über eine mögliche Akquisition der Tochter UPC Schweiz.

Die Aktien von Panalpina legen 3,4 Prozent auf 171,70 Franken zu und holen damit einen Teil des Vortagesabschlags auf. Händler sprechen von einer technischen Gegenreaktion. In einem Interview mit der Finanzpresse hat ausserdem EGS-Stiftungsrat Thomas Gutzwiller seiner Ansicht Nachdruck verliehen, dass ein Verkauf von Panalpina nicht dringlich sei. Der dänische Konkurrent DSV will den Logistikkonzern übernehmen und bietet 170 Franken je Aktie. Offenbar hoffen die Käufer von Panalpina-Aktien auf ein noch besseres Angebot oder auf substantielle Verbesserungen beim Unternehmen.

Nach einem enttäuschenden Ergebnis des Autokonzerns Daimler werfen die Anleger Autoneum (-2,2%) aus den Depots.

pre/uh

(AWP)