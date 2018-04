Aktien Schweiz: SMI legt mit etwas weniger Schwung weiterhin zu

Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, so ein Beobachter. Komme hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichne. Noch seien aber die genannten Belastungsfaktoren nicht gänzlich vom Tisch, warnt ein Händler. Konjunkturseitig haben derweil Preisdaten aus Europa den Markt kaum bewegt. Am Abend (nach hiesigem Börsenschluss) steht noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Bis um 12 Uhr gewinnt der Swiss Market Index (SMI) nur noch 0,38 Prozent auf 8'853,28 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,43 Prozent auf 1'460,19 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,34 Prozent auf 10'447,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren acht im Minus und der Rest im Plus.

In der Schweiz warten die Anleger auf die am (morgigen) Donnerstag anstehenden Quartalszahlen von Grossunternehmen. Novartis (+0,6%) werden im Vorfeld dazu gut nachgefragt. Bei dem sich im Umbau befindenden Pharmakonzern stehen nicht nur Zahlen, sondern auch Aussagen zur strategischen Ausrichtung im Fokus. Bereits am Dienstagabend verwies Novartis auf positive Studiendaten zur Migränespritze Aimovig, die die laufenden Zulassungsbegehren in den USA und Europa unterstützen dürften.

Nestlé haben im Handelsverlauf etwas an Schwung verloren und rücken noch um 0,2 Prozent vor. Etwas Unterstützung kommt am Tag vor der Zahlenpublikation vom Konkurrenten Danone, der bereits mit guten Wachstumszahlen zu überzeugen wusste. Der französische Lebensmittelkonzern profitierte vor allem von der grossen Nachfrage nach Molkereiprodukten und nach Babynahrung in China.

Das dritte Index-Schwergewicht Roche zieht ebenfalls um 0,2% an. Die Basler haben in Japan das Immun-Therapeutikum Tecentriq zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs lanciert. Die Zulassung dazu wurde jedoch bereits im Januar erteilt.

Am deutlichsten avancieren im SMI/SLI die Papiere der Bâloise (+2,5%) an. Die UBS empfiehlt die Titel in einer Studie zum Schweizer Versicherungssektor zum "Kauf", wobei die Analysten insbesondere in der Lebensparte mit einer Gewinnsteigerung rechnen. Auch Swiss Life (+0,5%) schneiden im UBS-Bericht gut ab.

Klar festere Notierungen weisen auch noch Aktien wie Aryzta (+2,1%), LafargeHolcim (+1,8%) oder Sika (+2,0%) auf. Bei Sika blieben die Fronten zwischen dem Verwaltungsrat und der Erbenfamilie an der gestrigen GV verhärtet. Die Erben kündigten sogleich an, die Wahlergebnisse anzufechten, denn erneut wurden ihre Stimmrechte bei wichtigen Traktanden beschränkt.

Die Grossbanken UBS (+0,6%) und Credit Suisse (+0,3%) rücken nach uneinheitlichem Start nun beide vor. Trotz bislang guter Zahlen von US-Grossbanken bleibt die Stimmung im Sektor an der Wall Street gedämpft. Am frühen Nachmittag berichtet mit Morgan Stanley ein weiteres Schwergewicht über das abgelaufene Quartal. Die Schweizer Grossbanken folgen in der kommenden Woche.

ABB (-0,9%) verzeichnen einen Tag vor der Zahlenpublikation grössere Einbussen. Unter Druck stehen etwa auch noch Blue Chips wie Lonza (-0,4%) oder Partners Group (-0,5%).

Am breiten Markt hat die Versandapotheke Zur Rose (Aktie: +6,5%) überzeugende Zahlen zum Umsatz veröffentlicht und damit die Analystenvorgaben übertroffen. Mit Umsatzsteigerungen überzeugten auch der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit (+3,5%) und der Solarstromspezialist Edisun Power (+3,0%) die Anleger.

Nachbörslich folgt dann noch der Bankensoftwareanbieter Temenos (-0,6%) mit Zahlen. Die grössten Kurseinbussen sind derweil bei VZ Holding (-4,5%) zu sehen.

