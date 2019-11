Aktien Schweiz: SMI mäandert zwischen Plus und Minus

Die Zurückhaltung begründen Börsianer derweil mit den Gesetzen, die US-Präsident Donald Trump am Vortag unterzeichnet hatte. Mit ihnen soll die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt werden. Peking reagierte umgehend, bestellte den US-Botschafter ein und übte scharfe Kritik am Vorgehen Washingtons. Damit könnte sich nun auch die Unterschrift unter Phase Eins eines Handelsabkommens zwischen den beiden Supermächten hinauszögern, sagten Marktbeobachter. Hierzulande hat derweil das Wirtschaftswachstum positiv überrascht. Es hat sich im dritten Quartal 2019 leicht beschleunigt.

Der SMI notiert gegen 10.45 Uhr bei 10'524,54 Punkten, was einem Minus von 0,04 Prozent entspricht. Von seinem Rekordhoch ist er damit nur wenige Punkte entfernt. Der 30 Werte zählende SLI gibt um 0,10 Prozent auf 1'616,41 Punkte nach und der umfassende SPI um 0,07 Prozent auf 12'705,66 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln geben 16 nach, elf gewinnen hinzu und drei sind unverändert.

Beim Blick auf die Kurstafel fällt auf, dass sich eine Vielzahl der Blue Chips ähnlich wie der Gesamtmarkt kaum bewegen. Grössere Ausschläge verzeichnen jedoch beispielsweise einige Finanzwerte. So gehören Partners Group (+0,6%), Swiss Life (+0,4%) und Swiss Re (+0,3%) zu den grössten Gewinnern.

Gleichzeitig sind die Aktien der beiden Grossbanken CS (-0,4%) und UBS (-0,3%) sowie die Privatbank Julius Bär (-0,2%) unter den grössten Verlieren zu finden. Bei den Banken machen Händler verschiedene Einflussfaktoren verantwortlich. So hätten sich etwa Barclays-Analysten eher zurückhaltend über die beiden Grossbanken und deren Engagement in China geäussert. Nach Ansicht weiterer Akteure dürfte auch die Entscheidung des Bundesrates über die Eigenmittelvorschriften vom Vortag noch nachwirken.

Wie so oft zeigen sich vor allem die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont (-0,8%) und Swatch (-0,4%) durch die anhaltenden Unruhen in Hongkong und die unklare Situation nach den US-Gesetzen eher belastet. Dies bestätigen auch die Experten von Bernstein, die in einem aktuellen Kommentar schrieben, dass die Umsätze auf dem so wichtigen Markt weiterhin fallen.

Derweil sollten die Abgaben zwischen 0,8 und 0,3 Prozent bei Sika, Vifor, Geberit und Sonova eher unter dem Aspekt Gewinnmitnahmen gesehen werden. Sie alle gehören im bisherigen Jahresverlauf zu den grössten Gewinnern unter den Blue Chips.

Eine gewisse Unterstützung bieten unterdessen die beiden Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis (beide +0,2%). Novartis wird am heutigen Donnerstag im Fricktal seine Produktionsstätte für die Zell- und Gentherapie einweihen. In dem Werk soll künftig etwa das Blut für die personalisierte Zelltherapie Kymriah aufgearbeitet werden.

Im breiten Markt stehen grösseren Verlieren wie Vetropack (-6,1%) und Valartis (-5,6%) überdurchschnittliche Kursgewinne bei Obseva (+13%) und Kudelski (+5,5%) gegenüber.

hr/kw

(AWP)