Aktien Schweiz: SMI mit knappen Verlusten - Konsolidierung auf hohem Niveau

Aktuell rückt die Unsicherheit stärker in den Mittelpunkt, etwa mit Blick auf die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA. Offenbar hatte US-Präsident Donald Trump nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran für diesen Freitag Militärangriffe auf Ziele im Iran genehmigt, liess sie dann aber doch nicht ausführen. Gleichzeitig sei aber auch klar, dass die Aussicht auf Zinssenkungen durch die führenden Notenbanken Investoren mehr oder weniger in Aktien drängt, wollten sie noch eine Rendite erzielen. Zu den stützenden Faktoren zählen Marktakteure die jüngsten Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone, die sich stärker als erwartet aufgehellt hat.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.15 Uhr ein knappes Minus von 0,14 Prozent auf 9'964,96 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,11 Prozent auf 1'522,43 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,19 Prozent auf 12'031,24 Zähler. Bei den 30 wichtigsten Aktien stehen 18 Verlierer 12 Gewinnern gegenüber.

Gleichzeitig warnen Händler angesichts des Hexensabbats die Bewegungen im Handelsverlauf nicht überzubewerten. Beim grossen Eurex-Verfall laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus. Dabei kann es mitunter zu stärkeren Kursschwankungen kommen.

Die mit Abstand grössten Verluste erleiden AMS-Aktien, die sich um 2,5 Prozent verbilligen. Nachdem die Titel am Vortag noch von Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit profitiert hatten, wurden diese zuletzt von chinesischen Medienberichten gedämpft. Ausserdem belasten gesenkte Umsatz- und Margenziele des Halbleiterunternehmens IQE die Branche europaweit. Dieser nannte die überraschend starken Auswirkungen der US-Sanktionen gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei als Grund für die Warnung. Huawei gilt auch als Grosskunde von AMS.

Mit Temenos (-1,1%) und Logitech (-0,7%) fallen noch weitere Vertreter aus der Technologie-Branche, die am Vortag noch auf den Einkaufslisten der Investoren gestanden hatten. Im breiten Markt werden auch Werte wie Inficon (-0,5%) und U-blox (-0,4%) in Sippenhaft genommen.

Zu dem insgesamt etwas verhaltenen Bild tragen auch die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis bei, die mit Abschlägen zwischen 0,3 und 0,4 Prozent fallen. Laut Händlern dürfte sich bei ihnen die zum Handelsschluss bevorstehende SMI-Revision bemerkbar machen, bei der das Gewicht der drei Grossen auf je rund 18 Prozent festgelegt wird.

Im Fall von Novartis dürften sich zudem einige Investoren an der Empfehlung der unabhängigen US-Organisation ICER stören. Sie hatte in einer aktuellen Stellungnahme erklärt, dass sie den Listenpreis für das Mittel Mayzent von Novartis als zu hoch erachtet. Mayzent ist in den USA zur Behandlung von Multipler Sklerose zugelassen. Die Empfehlungen von ICER fliessen oft in Vergütungs-Entscheidungen von Krankenversicherern ein.

Am oberen Ende der Kurstafeln sind dagegen mit Julius Bär (+1,2%), UBS (+0,9%), CS (+0,5%), Swiss Re (+0,3%) und Swiss Life (+0,1%) vor allem jene Vertreter aus der Finanzbranche zu finden, die am Vortag noch unter den Aussichten auf tiefere Zinsen gelitten hatten. Händler verweisen zudem auf die erwarteten ersten Ergebnisse des jüngsten US-Bankenstresstest. Diese werden nach US-Börsenschluss erwartet. Dabei haben die Aufseher in diesem Jahr auch fünf ausländische Geldhäuser untersucht, darunter auch die beiden Grossbanken UBS und CS.

Im breiten Markt fallen zum Wochenschluss die Aktien von Orior mit +5,6 Prozent auf. Der Lebensmittelproduzent sieht sich von der Schweinepest in China kaum beeinträchtigt und erwartet für das erste Halbjahr eine leichte Verbesserung der Bruttomarge und beim EBITDA. In Analystenkreisen kommen die Aussagen gut an. Baader Helvea erhöht gar das Rating auf "Hold".

Comet-Aktien (-4,5%) wiederum sind nach dem Abgang von CEO René Lenggenhager unter Druck gekommen.

hr/ys

(AWP)