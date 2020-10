Aktien Schweiz: SMI mit leichten Gewinnen

Als durchwachsen bezeichnen Börsianer die aktuelle Nachrichtenlage. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in vielen Ländern habe die Nachricht, dass nach Johnson & Johnson nun auch Eli Lilly sein Impfstoff-Forschungsprogramm wegen Sicherheitsbedenken kurzzeitig unterbreche, einige Investoren auf dem falschen Fuss erwischt. Auch das bislang erfolglose Gerangel der beiden politischen Lager in den USA um ein weiteres Konjunkturpaket strapaziere derzeit die Geduld der Investoren. Denn genau in diesen beiden Aspekten hoffen die Anleger auf eine baldige Lösung und haben dem Markt dafür bereits Vorschusslorbeeren gegeben. Das mache den Markt derzeit anfälliger für mögliche Enttäuschungen.

Der SMI gewinnt gegen 11.05 Uhr 0,20 Prozent hinzu auf 10'357,08 Punkte. Bislang hat sich der Index in einer engen Spanne von gerade einmal 30 Punkten bewegt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,31 Prozent auf 1'591,41 Zähler und der breite SPI um 0,19 Prozent auf 12'937,18 Zähler. Im SLI stehen 23 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber. Swisscom sind unverändert.

Die Gewinnerliste wird von Temenos-Aktien und Alcon (beide +1,2%) angeführt. Temenos hatten bereits am Vortag über weite Strecken zu den grössten Gewinnern gezählt. Am morgigen Donnerstag nach Handelsschluss wird der Spezialist für Bankensoftware Zahlen vorlegen. In den letzten Tagen hatten Sorgen um eine mögliche Enttäuschung die Aktien klar belastet.

Beim Augenheilkunde-Spezialist Alcon wiederum haben sich UBS-Analysten nach den am Vortag veröffentlichten Zahlen von Johnson&Johnson (J&J) zuversichtlich gezeigt. Die J&J-Zahlen liessen auf eine robuste Erholung im dritten Quartal hoffen.

Positive Rückschlüsse ziehen Investoren offenbar auch bei Kühne+Nagel (+0,8%). Am Vortag hatte sich der weltgrösste Reedereikonzern Maersk zuversichtlich über das Gesamtjahr 2020 geäussert. Das hatte den Logistik-Aktien von Kühne bereits am Vortag geholfen.

Am heutigen Mittwoch dürfte denn eine Studie von JPMorgan freundlich auf Kühne abfärben. Darin äussern sich die Experten erneut zuversichtlich über den Container-Markt, der sich in den letzten Monaten stark erholt habe.

Ein Analystenkommentar vor den anstehenden Quartalszahlen lässt Investoren auch bei den Sika-Aktien (+1,1%) verstärkt zugreifen. Hier hatte sich KeplerCheuvreux zuversichtlich über die Erholung im dritten Quartal gezeigt.

Von einer wachsenden Zuversicht vor den Quartalszahlen hatte zuletzt auch der Industriekonzern ABB (+1,1%) profitiert. Das Momentum scheine anzuhalten, so Marktteilnehmer.

Als Stütze für den Markt erweisen sich auch die Aktien von Novartis (+0,7%). Eine Studie der UBS sorge für Rückenwind, heisst es im Handel. Schon am Vortag hatten erste Schätzungen über die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen die Titel über weite Strecken gestützt.

Derweil stellen Roche (+0,1%) und Nestlé (-0,5%) sich als Bremsklötze heraus. Roche werden am morgigen Donnerstag Zahlen vorlegen. Der Pharmakonzern dürfte sich zwar weiter erholt haben, Wechselkurseinflüsse dürften aber belasten. Daneben fallen auch die beiden Versicherer Swiss Re (-0,5%) und Zurich (-0,3%) erneut zurück.

In den hinteren Reihen dämmen Bossard nach Zahlen ihr anfängliches Minus auf zuletzt 0,7 Prozent ein. SHL Telemedicine springen am anderen Ende der Kurstafel um 15 Prozent an. Der israelische Telemedizin-Anbieter und die amerikanische Mayo Clinic haben sich für ein Projekt zusammen getan. Polyphor (+6%) profitieren von zusätzlichen Fördermitteln.

