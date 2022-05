Aktien Schweiz: SMI mit moderaten Verlusten zum Ende eines wilden Mais

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag auf gutem Wege, einen erratischen Börsen-Mai mit Verlusten zu beenden. Nachdem der SMI an den vorangegangen zwei Handelstagen noch leichte Erholungstendenzen zeigte, sind die Inflationssorgen nun wieder in den Vordergrund gerückt und sorgen für Abgaben. Sie tragen mit dazu bei, dass sich für den Leitindex aktuell ein Minus von annähernd 4 Prozent für den Mai abzeichnet. Das Thema Preisdruck sei dann wie schon zu Beginn des Monats auch am Ende das beherrschende Thema. Die Skepsis sei einmal mehr grösser als die Euphorie, kommentiert ein Händler.