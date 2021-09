Aktien Schweiz: SMI nach wie vor im Plus - Warten auf US-Daten

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochvormittag nach wie vor klar im Plus. Der SMI näherte sich im frühen Handel der Marke von 12'500 Punkten bis auf wenige Zähler, konnte diese Gewinne in der Folge aber nicht ganz halten. Für Händler waren diese Avancen auch etwas übertrieben, weil die Vorgaben durchzogen und die neusten Konjunkturdaten aus China negativ waren. Eine Erklärung für die aktuellen Gewinne sei aber die grosse Menge an Geld, die jeweils zum Monatsanfang "herumliegt" und investiert werden will.