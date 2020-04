Aktien Schweiz: SMI nun im roten Bereich - Konjunktursorgen

Am Vormittag waren es die neuesten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, die der Stimmung einen Dämpfer versetzten. Sie zeigten ein desaströses Bild, hiess es in ersten Kommentaren. "Das Ausmass der Tragödie ist epochal; möglicherweise sind die ohnehin schon äusserst negativen Wachstumsprognosen noch zu optimistisch", schrieb die VP Bank dazu. Der einzige Trost sei, dass es eigentlich nur besser werden könne.

Der SMI verliert bis um 11.05 Uhr 0,65 Prozent auf 9'568,14 Punkte. Er hat sich damit immerhin wieder etwas vom Tagestief gelöst, das bei 9'551 Zählern markiert wurde. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gibt 0,60 Prozent auf 1'376,25 und der breit gefasste SPI 0,47 Prozent auf 11'844,15 Zähler nach. Zwei Drittel der SLI-Titel verzeichnen inzwischen Verluste, nachdem im frühen Handel das Gewinnerfeld noch deutlich grösser gewesen war als jenes der Verlierer.

Das Vorzeichen gewechselt haben insbesondere die CS-Papiere. Diese hatten im frühen Handel nach der Publikation der Quartalszahlen zeitweise noch mehr als 2 Prozent zugelegt, geben nun aber 2,6 Prozent nach und zählen damit zu den grössten Verlierern. Die von der Bank ausgewiesenen Zahlen werden laut Börsianern sehr unterschiedlich beurteilt.

Allen Unkenrufen zum Trotz habe die CS mit einem weitestgehend soliden Quartalsergebnis aufgewartet, heisst es auf der einen Seite. Mehr als überschattet werde dieses allerdings von hohen Rückstellungen im Kreditgeschäft, ausserordentlichen Wertberichtigungen sowie der vorläufigen Einstellung des Aktienrückkaufprogramms, meinen andere Marktteilnehmer.

Die CS-Aktie ist im Vergleich zum Stand Ende 2019 die klar schwächste SMI-Aktie mit einem aktuellen Minus von 44 Prozent. Bei der Konkurrentin UBS beträgt der Verlust lediglich 26 Prozent. Diese hält sich auch am Berichtstag mit einem Plus von 0,5 Prozent markant besser.

Noch stärker als die CS-Papiere geben aktuell einzig die Sika-Valoren nach (-5,70 Fr. rsp. -3,5%). Der Hauptgrund für die Einbussen ist, dass die Titel ex-Dividende (2,30 Fr.) gehandelt werden. Ausserdem liegen ein Tag nach der Zahlenpublikation diverse Analysteneinschätzungen vor, die nicht nur schmeichelhaft ausfallen. Händler berichten denn auch von Umschichtungen in andere Bauzulieferer wie Geberit (+0,3).

Mehr als 2 Prozent verlieren ausserdem noch Lonza (-2,4%). Am Markt wird dies mit Gewinnmitnahmen erklärt, denn die Papiere des Life-Science-Konzerns sind bei den Blue Chips die mit der besten Jahresperformance 2020 - und zwar mit grossem Abstand.

Einbussen von mehr als 1 Prozent verzeichnen dahinter noch Givaudan (-1,7%), Swiss Re (-1,6%), Zurich (-1,1%) und Temenos (-1,1%)

Belastet wird der Gesamtmarkt aber auch von den beiden Schwergewichten Nestlé (-0,9%) und Novartis (-0,7%). Nestlé wird am Freitag Zahlen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal vorlegen.

Auf der anderen Seite gewinnen die arg gebeutelten Swatch-Papiere (+2,2%) für einmal am stärksten, und auch Richemont (+1,3%) zählen zu den grössten Gewinnern.

Zum Feld der grössten Gewinner im SLI zählen ausserdem noch Alcon (+1,5%) und Julius Bär (+1,0%).

Am breiten Markt zieht Dufry (+8,1%) die Blicke auf sich. Das Unternehmen hatte am Morgen eine Reihe von Massnahmen kommuniziert, die das Überleben in schwierigen Zeiten sichern sollen. Analysten begrüssen die Schritte einhellig - auch wenn sie eine deutliche Gewinnverwässerung mit sich bringen.

Abgesehen davon fallen Leonteq (+0,5%) nach einem Auftrag und Idorsia (+0,5%) nach Zahlen positiv auf.

rw/kw

(AWP)