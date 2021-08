Aktien Schweiz: SMI peilt 12'500er-Marke an

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt auch zum Schluss einer Rekordwoche zunächst keine Ermüdungserscheinungen. Vielmehr hat der Leitindex SMI bei 12'478 Punkten am Vormittag eine neue Bestmarke gesetzt und pirscht sich so langsam der nächsten runden Hürde von 12'500 Punkten an. In dieser Woche hat das Barometer bereits jeden Tag eine Bestmarke gesetzt. Auf Wochensicht zeichnet sich denn auch ein sattes Plus von mehr als 2 Prozent ab.