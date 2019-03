Aktien Schweiz: SMI präsentiert sich fest - Aufwärtsdruck am Markt intakt

"An Aktien führt kein Schleichweg vorbei", kommentiert ein Händler. Am Markt bestehe auch weiterhin Aufwärtsdruck. Vor allem könne gerade in der Schweiz und in Europa derzeit nicht von einem Ende der Niedrigzinsen, geschweige denn einer restriktiveren Notenbankpolitik die Rede sein. Einige Marktteilnehmer hätten nach der US-Zinsentscheidung vor einer Woche Schreckensszenarien kreiert, für die an sich jede Grundlage fehle, so der Händler weiter. Unterstützung bekommt der Markt zudem von der Hoffnung, dass die USA und China in den ab morgen wieder stattfindenden Handelsgesprächen Fortschritte erzielen.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.05 Uhr ein Plus von 0,61 Prozent auf 9'447,66 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,72 Prozent auf 1'443,52 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56 Prozent auf 11'202,71 Punkte. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 27 hinzu, zwei fallen und CS sind unverändert.

Wichtig für den Markt sei derzeit auch die Lage am Devisenmarkt, ergänzt ein Marktteilnehmer. Gerade mit Blick auf das Euro/Franken-Paar zeichne sich aktuell ab, dass sich die Marke von 1,12 halte. Am Vortag war das Paar kurzzeitig deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Er gehe davon aus, dass sich das Währungspaar vorerst weiter in einer Spanne zwischen 1,12 und 1,14 bewegen werde.

Auf Aktienseite ziehen am Vormittag vor allem AMS (+2,2%), Logitech (+2,0%) und Temenos (+1,9%) an. Sie erholen sich damit allesamt von den Vortagesverlusten. Der deutsche Chiphersteller Infineon hatte zur Wochenmitte mit einer Gewinnwarnung die Branche belastet. Im breiten Markt reihen sich noch die Aktien von U-Blox (+3,4%) mit ein.

Von den Verlusten am Vortag erholen sich aktuell auch die als eher defensiv gesehenen Aktien von Givaudan, Vifor und Sonova mit Kursgewinnen zwischen 1,1 und 0,8 Prozent. Auch sie waren am Mittwoch mit Abschlägen aus dem Handel gegangen.

Derweil setzen die Aktien von Lonza (+2,1%) und Adecco (+1,5%) ihre gute Entwicklung vom Vortag fort. Zu den gefragtesten Titeln gehören auch LafargeHolcim (+1,5%). Hier verweisen Marktteilnehmer auf Spekulationen, wonach der Zementhersteller beim Verkauf des Philippinen-Geschäfts gut vorankommt.

Unterstützung kommt bedingt auch von den drei Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé, die dem Markt mit Kursgewinnen zwischen 0,7 und 0,5 Prozent helfen.

Die Aktien von Julius Bär bilden dagegen das Schlusslicht mit einem Kursabschlag von 0,5 Prozent. Auch die Aktien der Credit Suisse hinken dem Markt mit einem unveränderten Kurs hinterher, während UBS (+0,5%) in etwa mit dem Markt hinzugewinnen. Gerade die Bankaktien reagieren sehr sensibel auf die Entwicklung der Renditen in den USA. Dort waren zuletzt die Renditen kurzlaufender Papiere höher als die der wichtigen zehnjährigen Treasuries.

Schindler-Aktien gewinnen mit +0,12 Prozent oder 0,40 Franken sogar trotz des Dividendenabschlags von 4,00 Franken hinzu.

Die grössten Ausschläge gibt es einmal mehr in den hinteren Reihen. Santhera (+3,0%) will einen Antrag auf eine bedingte Zulassung in der EU für seinen Wirkstoff Idebenon stellen.

Meyer Burger (-3,8%) sind unter Druck, nachdem sich der neue Partner Oxford PV gleich wieder von den Aktien des Solarzulieferers getrennt hat.

hr/tt

(AWP)