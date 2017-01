Aktien Schweiz: SMI rückt vor - Aryzta im "Tal der Tränen"

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start leicht an Fahrt aufgenommen. Der Leitindex SMI rückt mit der kräftigen Unterstützung der Finanzwerte in den Bereich von 8'270 Stellen vor, dies nachdem am Montag die ersten von US-Präsident Donald Trump getroffenen "America-First"-Massnahmen den internationalen Märkten einen Dämpfer versetzt hatten. Etwas Rückenwind erhalten die Dividendenpapiere am Berichtstag von einem Entscheid des britischen Supreme Courts zum Brexit. Derweil zeichnet sich für Aryzta-Aktionäre ein Tag zum Vergessen ab. Die Aktien brechen nach einer Gewinnwarnung ein.