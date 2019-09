Aktien Schweiz: SMI rutscht weiter ab - Flucht in sichere Häfen

Erneut aufgekochte Unsicherheit im US-chinesischen Handelsstreit sowie schwache Konjunkturdaten aus Europa sorgen am Schweizer Aktienmarkt am Montag für eine Flucht in sichere Häfen. Auch an den übrigen Börsen Europas folgen Investoren den Vorgaben aus Übersee und trennen sich von risikoreicheren Anlagen wie Aktien.