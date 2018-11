Aktien Schweiz: SMI rutscht weiter ab - Schwacher Trend setzt sich fort

Es gebe keine Besserung, lautet der Kommentar eines Händlers. Die Themen Italien und Brexit seien nach wie vor ungelöst. Dies mache sich nicht zuletzt auch am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Franken gegenüber US-Dollar und Euro seine jüngsten Gewinne verteidigt. Mit Blick auf die Strategie der Investoren, hebt der Börsianer noch hervor, dass sich typischerweise die defensiven Werte etwas besser halten als der Rest, während sich Investoren im grösseren Stil von Zyklikern und Banken trennen.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 11.05 Uhr um 0,68 Prozent nach auf 8'781,49 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,68 Prozent auf 1'359,12 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,70 Prozent auf 10'270,90 Zähler.

Am deutlichsten fallen am Donnerstagvormittag jene Werte, die am Vortag noch etwas stärker von der technischen Gegenbewegung profitiert hatten. Dabei fallen allen voran einmal mehr die Aktien vom Chiphersteller AMS, die 4,3 Prozent tiefer notieren. Hier sorgten immer neue Spekulationen um den iPhone-Absatz für anhaltende Unsicherheit.

Dahinter folgen die Aktien der drei Banken CS, UBS und Julius Bär, die mit Verlusten zwischen 2,51 und 1,4 Prozent überdurchschnittlich fallen. Auch sie hatten am Mittwoch noch eher zu den Favoriten gehört.

Beim Biopharmaunternehmen Vifor Pharma (-2,7%) verstärkt eine Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux den Abgabedruck. In der Studie spielen die Experten verschiedene Szenarien für HIF-Inhibitoren durch. Die Analysten kommen zum Schluss, dass Vifor wie kein anderes Pharmaunternehmen durch den Markteintritt von HIF-Inhibitoren von Wettbewerbern bedroht ist.

Unter den Zyklikern trifft es die Aktien von LafargeHolcim, ABB und Logitech besonders deutlich, wie die Abgaben zwischen 1,3 und 0,8 Prozent unterstreichen.

Aktuell gewinnen lediglich Sonova (+1,3%) und Lonza (+0,3%) hinzu. Nachrichten gibt es zu beiden Aktien nicht.

Nachdem die drei Schwergewichte Nestlé (-0,6%), Novartis (-0,7%) und Roche (-0,8%) den Markt noch über weite Strecken mit geringeren Verlusten etwas gestützt hatten, fallen sie mittlerweile mit dem Gesamtmarkt zurück. Roche konnte nur kurzzeitig von der beschleunigten Zulassung für ein Krebsmittel profitieren.

Im breiten Markt stechen die Aktien von Bobst (+3,2%) nach einer positiven Ersteinstufung durch Vontobel positiv hervor. Auch die Aktien Carlo Gavazzi halten sich mit einem Plus von 2,5 Prozent gegen den Trend gut. Die Elektronikgruppe hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2018/19 (per 30.September) mehr umgesetzt und mehr neue Aufträge hereingeholt.

Deutlich abwärts geht es dagegen für Aryzta, Polyphor und Sensirion, die Verluste von 7,7 bis 4,5 Prozent aufweisen.

hr/cf

(AWP)