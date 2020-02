Aktien Schweiz: SMI setzt Aufwärtsbewegung mit gemindertem Tempo fort

Am Schweizer Aktienmarkt hält der Aufwärtsdrang auch zu Beginn der neuen Woche an. Nachdem der Leitindex SMI mittlerweile annähernd 5 Prozent innerhalb der vorangegangenen zwei Handelswochen hinzugewonnen hat, geht es aktuell etwas gemächlicher aufwärts. Die Handelsspanne ist mit knapp 40 Punkten denn auch eher eng. Marktteilnehmer hatten angesichts der geschlossenen US-Börsen an diesem Montag schon vorbörslich einen wenig volatilen Handel prognostiziert.