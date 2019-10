Aktien Schweiz: SMI setzt Aufwärtstrend fort - SoftwareOne debütiert zu 18,00 Fr

Die Schweizer Börse knüpft am Freitag an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage an und tendiert fester. Vor dem Wochenende seien die Anleger aber vorsichtig, sagen Händler. In der kommenden Woche werden wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht und die US-Notenbank berät über eine weitere Zinssenkung. Wenig Impulse gingen vom deutschen Ifo-Index aus. Er stagnierte auf Vormonatshöhe, was allerdings als ein eher positives Zeichen interpretiert wird. "Die Marktteilnehmer sind aber trotzdem mit angezogener Handbremse unterwegs", sagt ein Händler und verweist auf die anhaltende Brexit-Unsicherheit.