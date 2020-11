Aktien Schweiz: SMI setzt Aufwärtstrend mit gedrosseltem Tempo fort

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen auch am Donnerstag die Kurse mehrheitlich weiter an. Allerdings ist dem SMI nach einem Kursgewinn von mehr als 7 Prozent innerhalb von drei Tagen etwas die Puste ausgegangen, so dass die Aufschläge aktuell etwas geringer ausfallen als an den Tagen davor. Doch selbst das moderate Plus ist laut Händlern unerklärlich, da in den USA genau das passiert ist, was niemand wollte.