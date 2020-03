Aktien Schweiz: SMI setzt Erholung fort

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Erholung zur Wochenmitte den dritten Handelstag in Folge fort. Händler sprechen von einer allgemeinen Beruhigung nach der turbulenten Vorwoche. Zur überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Vortag heisst es mittlerweile, die Währungshüter hätten am Ende das falsche Signal ausgesendet. So sprechen einige Experten von einer überstürzten Reaktion.