Aktien Schweiz: SMI setzt Rekordlauf fort

Die Schweizer Börse hat am Montag nach einem verhaltenen Start den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Der SMI steigt von Rekord zu Rekord. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. "Wie meistens, wenn in den USA ein Feiertag ist, herrscht bei uns Flaute", sagt ein Händler. In den USA wird der Martin-Luther-King-Feiertag begangen, an dem der Handel in den USA ruht. Die Stimmung sei aber sehr gut und werde durch das jüngst unterzeichnete Teilhandelsabkommen der USA mit China weiterhin unterstützt. "Dank des Abkommens sollte sich auch die Wirtschaft wieder beleben", so ein Händler.