Aktien Schweiz: SMI setzt Rekordtour fort - Hoffnung im Handelskonflikt

Am Schweizer Aktienmarkt geht die Rekordjagd weiter. Nachdem der Leitindex SMI bereits im Plus gestartet war, baute er seine Gewinne schnell aus und überstieg erstmals die 10'300-Punkte-Marke. Um diese bewegt er sich nun in einer engen Spanne. Kursverluste bei den Schwergewichten Nestlé und Roche nehmen dem Markt allerdings etwas Schwung.