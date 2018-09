Aktien Schweiz: SMI setzt Talfahrt fort

Nach dem Taucher am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag die Talfahrt fortgesetzt. Zunächst machte der Leitindex die Verluste des Vortages wett und drehte vorübergehend sogar etwas in die Pluszone. Am Nachmittag aber überwogen die Verkäufer auch hierzulande deutlich, als die US-Börsen immer mehr in den Keller rauschten. Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt und zur Produktivität der US-Wirtschaft fielen gemischt aus und gaben den Aktienkursen keinen entscheidenden Impuls. Über dem Geschehen schweben wie dunkle Wolken der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Währungseinbrüche in mehreren Schwellenländern.