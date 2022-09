Aktien Schweiz: SMI setzt vor US-Arbeitsmarktdaten zu Erholung an

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zum Wochenschluss zu einem Richtungswechsel. Nach fünf Tagen fallender Kurse setzt der Markt zu einer technischen Erholung an. Der Markt sei reif für eine Gegenbewegung gewesen, sagt ein Händler. Ob damit ein anhaltenderer Erholungstrend eingeläutet wird, scheint aber ungewiss. Denn nach wie vor dominieren Zins- und Konjunktursorgen am Markt. Zudem gilt der September laut Händlern als ein sehr schwieriger Börsenmonat. "Die Stimmung bleibt angespannt", sagt ein Händler.