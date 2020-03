Aktien Schweiz: SMI steigt gegen 8'600 Punkte - Finanzwerte an der Spitze

Der Schweizer Aktienmarkt baut im Verlauf die Gewinne kräftig aus und der SMI steigt am Nachmittag bei hohen Volumina gegen 8'600 Punkte. Viele Investoren hätten die Effekte der fiskal- und geldpolitischen Massnahmen gegen das Coronavirus unterschätzt und reagierten nun, heisst es in Händlerkreisen. Zudem stimmten Nachrichten aus China zuversichtlich, wo sich allmählich eine Rückkehr zur Normalität in der Provinz Hubei abzeichnet. Zudem mache die abflachende Infizierten-Kurve in Italien zusätzlich Hoffnung.