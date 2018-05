Aktien Schweiz: SMI sucht weiterhin nach einer Richtung - Warten aufs Fed

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck. Nach der Pause zum 1. Mai rutschte der Leitindex SMI zunächst ab, rückte kurze Zeit später aber in die Gewinnzone vor und pendelt seither um die Nulllinie. Die Zurückhaltung der Anleger sei auf den anstehenden US-Zinsentscheid zurückzuführen, heisst es am Markt. Fed-Chef Jerome Powell wird die US-Geldpolitik nach Europaschluss erklären.