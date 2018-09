Aktien Schweiz: SMI tendiert zur Wochenmitte stabil

Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Mittwochnachmittag auf Vortagesniveau. Der Leitindex SMI bewegte sich im bisherigen Handelsverlauf in einer engen Spanne von 45 Punkten. Die US-Bauwirtschaft entwickelte sich im August uneinheitlich: Während die Wohnungsbaubeginne deutlich stiegen, sanken die Baugenehmigungen merklich. Die US-Futures deuten zur Berichtszeit auf eine ebenfalls stabile Eröffnung an den New Yorker Börsen hin.