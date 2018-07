Aktien Schweiz: SMI tritt auf der Stelle - Warten auf Impulse

Wirkliche Kurstreiber sind laut Händlern nicht auszumachen. Vielmehr suche der Markt in dieser ans sich gut gefüllten Woche nach Orientierungsstützen. Ab dem morgigen Dienstag gewinnt die Berichtssaison wieder merklich an Fahrt und auch auf Konjunkturseite stehen viele Daten an, die für Bewegung sorgen könnten. Gleichzeitig warnen Händler, dass viele Investoren bereits in den Sommerferien seien und die Volumina entsprechend niedrig. In einem solchen Umfeld könne es schnell zu grösseren Ausreissern in beide Richtungen kommen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 9'182,28 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,11 Prozent auf 1'505,02 Punkte hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 10'926,99 Zähler.

Am späten Vormittag führen mit den Aktien von Bâloise (+2,1%) und Swisscom (+0,9%) Titel die Gewinnerliste an, die zuvor positive Analystenkommentare geerntet haben. So haben die Experten von KeplerCheuvreux neu eine Kaufempfehlung für die Aktien des Versicherers Bâloise ausgesprochen. Die Analysten sehen bei dem Unternehmen Potenzial für eine effizientere Bilanzierung.

In der Branchenstudie räumen die Experten grundsätzlich den bevorstehenden Investoren-Tagen im Versicherungssektor ein gewisses positives Überraschungspotenzial ein. Insbesondere dürften die Erwartungen bezüglich der Kapitalrückflüsse angehoben werden. Neben Bâloise legen auch die Aktien von Swiss Life, Swiss Re und Zurich mit Gewinnen zwischen 0,9 und 0,4 Prozent überdurchschnittlich zu.

Im Fall der Swisscom haben die Experten der UBS neu eine Kaufempfehlung ausgesprochen und erklärt, dass sie die Sorgen vieler Marktteilnehmer mit Blick auf das weitere Wachstumspotenzial für übertrieben halten.

Auf der Gewinnerliste sind auch die Aktien der Credit Suisse (+0,4%) zu finden, die am morgigen Dienstag ihre Quartalsbilanz veröffentlicht. Dagegen geben die Titel von Konkurrent UBS um 0,1 Prozent nach.

Etwas Unterstützung erhält der Markt durch die beiden Schwergewichte Roche (+0,4%) und Novartis (+0,2%), während Nestlé (-0,2%) zurückfallen.

Für Gesprächsstoff sorgt der Uhrenhersteller Swatch (-0,4%) und löst mit seiner Ankündigung, ab 2019 nicht mehr auf der Branchenmesse "Baselworld" vertreten zu sein, bei den Papieren der Messe Schweiz einen Kurssturz um 12 Prozent aus.

Im breiten Markt fallen zudem die Aktien von Oerlikon mit einem Plus von 3,4 Prozent auf. Der Industriekonzern trennt sich nach dem geplatzten Börsengang auf anderem Wege von seiner Getriebesparte. Er verkauft das Segment Drive Systems an den US-Konzern Dana.

Starrag (+4,2%) holen nach dem Einbruch vom vergangenen Freitag im Anschluss an die Halbjahreszahlen einen guten Teil jener Verluste wieder auf.

hr/cf

(AWP)