Aktien Schweiz: SMI unterbricht Höhentour - Warten auf US-Zinsentscheid

Am Morgen hatten Händler zunächst auf die jüngsten Nachrichten über die Handelsgespräche zwischen den USA und China verwiesen. Da hiess es, China sei zuletzt etwas zurückgerudert, was am Markt für Verunsicherung sorgte. Andere Stimmen hielten dagegen, dass die Hoffnung auf eine Einigung der beiden Volkswirtschaften weiter hoch sei. Zunächst steht aber an diesem Abend die US-Notenbank Fed im Fokus. Eine Zinsveränderung wird nicht erwartet, wohl aber Projektionen über die weitere Zinspolitik im laufenden Jahr.

Der Swiss Market Index (SMI) fällt gegen 11.00 Uhr um 0,52 Prozent zurück auf 9'476,53 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,70 Prozent auf 1'462,44 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,41 Prozent ab auf 11'227,26 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notieren 25 im Minus, drei fester und SGS und Nestlé unverändert.

Besonders deutlich geht es für Bank-Aktien abwärts. Julius Bär, CS und UBS fallen zwischen 2,8 und 2,2 Prozent zurück. Nachrichten gibt es dabei nur von der Grossbank UBS. Diese will angesichts der eher schwierigen Lage an den Finanzmärkten weiter sparen. Konzernchef Sergio Ermotti sprach am Mittwoch an einer Konferenz von Morgan Stanley von zusätzlichen 300 Millionen US-Dollar kurzfristiger Kosteneinsparungen.

Auch europaweit gehören Bankaktien zu den grössten Verlieren. Zu Wochenbeginn hatten zunächst die Berichte über Fusionsverhandlungen zwischen den beiden deutschen Konkurrenten Commerzbank und Deutsche Bank für Kursgewinne in der Branche gesorgt. Nun mehren sich aber die kritischen Stimmen, die einem solchen Zusammenschluss gegenüber eher skeptisch gestimmt sind.

Neben den Banken trennen sich Investoren auch im grösseren Stil von den generell volatilen AMS-Aktien (-2,7%) sowie weiteren Zyklikern wie Logitech, Dufry und Swatch, die zwischen 1,9 und 1,7 Prozent nachgeben. Sie hatten am Vortag noch mit zu den grösseren Gewinnern gezählt.

Ein Händler spricht zudem von einer gewissen Sektorrotation. Investoren wechselten derzeit aus Sektoren wie Technologie raus in defensivere wie beispielsweise Konsum.

Dass sich defensivere Werte besser halten, zeigt sich auch anhand der drei Schwergewichte Nestlé (unverändert), Novartis (-0,1%) und Roche (-0,3%). Dabei standen Novartis mit einem Analystenkommentar und einer Kurszielerhöhung von Kepler Cheuvreux im Fokus. Der zuständige Experte hatte sich generell wohlwollend über die stärkere Pharma-Ausrichtung geäussert.

Die Kursentwicklung von Sonova (+0,4%) und Swisscom (-0,1%) dürfte mit der Suche nach weniger konjunkturabhängigen Investments zu erklären sein. Temenos (+1,1%) wiederum werden nach verschiedenen Vertragsabschlüssen in den USA gesucht.

Es sind aber vor allem die Aktien von Mikron, die im breiten Markt mit +5,1 Prozent hervorstechen. Das Unternehmen hat mit seiner Dividende positiv überrascht, heisst es.

Auf der Verliererseite fallen unterdessen die Anteilsscheine vom Solarunternehmen Meyer Burger mit -4,6 Prozent auf. Einerseits litten die Titel auch unter der Rotation raus aus Technologiewerten. Zudem lege Meyer Burger am morgigen Donnerstag Zahlen vor. Davor herrsche am Markt eine gewisse Vorsicht.

hr/rw

(AWP)