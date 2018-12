Aktien Schweiz: SMI verharrt im tiefroten Bereich

Manche Händler erklären sich die schlechte Stimmung am Markt mit den Entscheiden der US-Notenbank vom Vorabend. Diese hatte für das nächste Jahr eine Zinserhöhung mehr in Aussicht gestellt, als viele Investoren erwartet hatten. Dies habe viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt.

Einige Marktteilnehmer halten diese Erklärung allerdings für vorgeschoben. "In einem freundlicheren Umfeld wären wohl die genau gleichen Entscheide des Fed positiv aufgenommen worden", meinte ein Händler. Insbesondere sei eigentlich erfreulich gewesen, dass Fed-Chef Jerome Powell auf die Unabhängigkeit seiner Institution gepocht und damit Druckversuchen aus dem Weissen Haus widerstanden habe. Diese Experten können sich auch vorstellen, dass die Stimmung am Markt bald wieder drehen wird. Nächster Fixpunkt sei die heutige Handelseröffnung in New York.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12.00 Uhr 1,3 Prozent tiefer bei 8'429 Punkten. Zum Vergleich: Das Jahrestief von Ende Juni liegt bei 8'372,90 Stellen.

Die stärksten Verluste erleiden aktuell Lonza (-4%). Die Papiere des Life-Science-Konzerns hatten bislang im Jahresverlauf zu den wenigen und grössten Gewinnern im SMI gezählt. Im aktuellen Umfeld würden wohl Gewinne mitgenommen, ist zu hören.

Besonders deutlich geben dahinter diverse Technologietitel nach, insbesondere Temenos (-5,2%) und Logitech (-4,1%).

Markant abwärts geht es auch mit den Bankenpapieren von CS und UBS (-3,2% und -3,8%) sowie Julius Bär (-3,7%). Dies sorgt am Markt für Erstaunen. Denn am Vorabend hätten die US-Banken-Werte nach dem Entscheid des Fed etwas besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten, meinte ein Analyst. Und auch in Europa gehe es am Donnerstag mit den Bankenvaloren nicht so massiv abwärts wie in der Schweiz. Dazu komme, dass die Schweizer Banken mit ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft auch weniger zyklisch seien als Finanzhäuser mit einem bedeutenderen Investmentbanking. "Ich habe keine andere Erklärung für die Verluste, als dass die schlechte Stimmung bei Bankentiteln besonders zum Tragen kommt", so ein Händler.

Markante Einbussen erleiden auch Zykliker wie ABB (-3,3%) oder LafargeHolcim (-3%). Auch bei Clariant (-2,8%) zeigt der Kurs gen Süden. Hier hilft nicht, dass die verstärkte Zusammenarbeit mit Grossaktionär Sabic konkreter wird - was von Analysten gelobt wird.

Klare Verluste erleiden auch die beiden Luxusgüterpapiere von Richemont (-2,3%) und Swatch (-2,3%). Hier belasten die neusten Konjunkturprognosen für den Schlüsselmarkt China. Neutral sind für die beiden Papiere dafür die neusten Uhrenexportzahlen, die steigende Verkäufe ins Ausland zeigen. Nach einem schwachen September und einer positiven Reaktion im Oktober sei das Exportwachstum von 3,9 Prozent im November in etwa wie erwartet ausgefallen, heisst es bei der Bank Vontobel.

Relativ gut halten sich die defensiven Schwergewichte von Nestlé (-0,9%), Roche (-0,5%) und vor allem Novartis (-0,5%). Zu Novartis gibt es News: Der Konzern hat mit Susanne Schaffert eine neue Onkologie-Chefin gefunden.

Nur ganz leicht im Minus sind die defensiven Swisscom (-0,2%), die damit die beste Performance im SMI/SLI zeigen.

(AWP)