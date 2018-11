Aktien Schweiz: SMI verliert bei seiner Erholung etwas an Schwung

Für Schwung hat insbesondere am Morgen gesorgt, dass in den Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas Bewegung kam. Insgesamt lasteten aber die Ernüchterung in den Brexit-Verhandlungen und der Budgetstreit in Italien auf dem Markt, wie der Händler weiter sagte. Zwar gebe es neben den schlechten auch mal gute Tage, Optimismus komme dabei aber nicht so richtig auf.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 10.50 Uhr um 0,64 Prozent auf 8'926,75 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,74 Prozent auf 1'390,39 Stellen, der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,59 Prozent auf 10'461,79 Zähler. Mit 26 Titeln liegt die Mehrheit der Bluechips im Plus, seit dem Morgen sind allerdings neben AMS noch drei weitere Papiere in die Verlustzone gerutscht.

Seit dem Morgen führen die ABB-Valoren (+2,4%) die Gewinnerliste an. Erneut flammten Gerüchte rund um einen möglichen Verkauf der Stromnetz-Sparte Power Grid auf. Dieses Mal werden allerdings gar konkrete Kaufinteressen in den Ring geworfen.

Auf deutlichen Erholungskurs haben sich auch die Richemont-Aktien (+1,4%) begeben, während Rivale Swatch mit Verlusten von 0,2 Prozent kämpft. Nach mehreren Tagen mit Umschichtungen aus Richemont-Aktien in Swatch-Titel schlage das Kurspendel nun ein bisschen zurück, hiess es im Handel.

Temenos (+1,3%) beschert eine Aufstufung Kursgewinne. Research Partners hat laut Händlern das Aktienrating für den Bankensoftwarehersteller auf "Buy" von "Hold" erhöht.

Vorne bei den Gewinnern dabei sind auch die UBS-Papiere (+1,4%). Das Gerichtsurteil in Frankreich soll nach Angaben vom Donnerstagabend am 20. Februar verkündet werden. Lokalrivalin CS rückt derweil 0,8 Prozent vor.

Die Sonova-Titel (+1,4%) ziehen ebenfalls kräftig an. Der Hörgerätehersteller hat am Morgen zwei Wechsel in seiner Geschäftsleitung gemeldet. Neu besetzt werden leitende Posten für die Cochlear-Implantate und den operativen Betrieb. Der Logistiker Kühne+Nagel kommt noch auf Gewinne von 0,3 Prozent. Am Morgen hat Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Aktien gesenkt.

Die Schwergewichte Nestlé und Novartis legen mit 0,1 beziehungsweise 0,4 Prozent eher unterdurchschnittlich zu. Roche bewegt sich mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent mit dem Markt.

Auf der anderen Seite verlieren die Technologiewerte AMS (-1,6%) und Logitech (-0,3%). Den bereits gebeutelten AMS-Aktien setzen Ratingabstufungen durch Barclays und Credit Suisse zu. Der Halbleiterhersteller leidet momentan unter der Nachfragedelle bei den neuen iPhones von Grosskunde Apple.

Im breiten Markt lastete der Verkauf von Barry-Callebaut-Aktien (-4,5%) von Mitgliedern der Familie Jacobs auf dem Kurs des Schokoladenkonzerns. Drei Familienmitglieder haben sich laut Berichten von 2,7 Prozent der Aktien getrennt. Laut Analysten könnte der Verkauf zu Spekulationen über die Veränderungen beim Grossaktionär in der mittleren Frist führen. Bookrunner Goldman Sachs betonte jedoch, die Familie wolle am Unternehmen festhalten.

Aryzta-Papiere (+0,4%) erhielten etwas Aufwind durch eine Hochstufung. Die ZKB hat das Rating für die Aktie nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" angehoben.

Dätwyler (+2,2%) konnte an seinem Investorentag vom Donnerstag die Anleger offenbar überzeugen. Die Experten von Baader Helvea bescheinigen dem Industriekonzern gute Wachstumsaussicht im Geschäft mit Injektionssystemen für Medikamente.

