Aktien Schweiz: SMI verteidigt knappes Plus - Schwergewichte behindern Erholung

Insgesamt sprechen Börsianer von einem impulsarmen Wochenauftakt. Am Wochenende sei es nicht zu einer weiteren Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China gekommen, was zunächst für eine gewisse Entspannung sorgte. Dennoch werde das Thema die Märkte auch weiterhin begleiten und für eine erhöhte Volatilität sorgen, zeigen sich Marktteilnehmer überzeigt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.55 Uhr 0,29 Prozent hinzu auf 8'722,43 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,38 Prozent auf 1'437,53 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,33 Prozent auf 10'452,11 Zähler.

Die mit Abstand stärkste Entwicklung weisen am Morgen die Dufry-Aktien auf, die sich mit einem Plus von 4,1 Prozent die Pole Position sichern. Sie befinden sich damit in einer Gegenbewegung zu den jüngsten Kursverlusten, die die Aktien seit Mitte Juni verzeichnet hatten.

Mit etwas Abstand folgen konjunktursensible Werte wie Richemont, Geberit und Swatch, die zwischen 1,2 und 0,7 Prozent hinzugewinnen. Auch hier ist die Rede von einer Gegenbewegung zur Vorwoche. Dabei hatte es vor allem die beiden Uhrenhersteller getroffen. Richemont hatten wegen der zugespitzten Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA knapp 2 und Swatch 4 Prozent eingebüsst. Immerhin sind das Land der Mitte und Hongkong die mit Abstand wichtigsten Absatzmärkte für Luxuswaren und teure Uhren.

Mit Kursgewinnen von 0,8 Prozent fallen auch die Aktien der Credit Suisse positiv auf. Während die Experten von Goldman Sachs und der RBC ihre Kursziele für die Titel gesenkt haben, bewertet der neu zuständige Analyst von Kepler Cheuvreux die Anteilsscheine mit einer Kaufempfehlung.

Die Titel der UBS stuft er hingegen mit "Reduce" ein, was Investoren denn auch tatsächlich machen, wie die leichten Kursverluste von 0,3 Prozent zeigen.

Noch deutlicher fallen die ohnehin volatilen Aryzta-Aktien (-1,5%). Etwas leichter sind auch Bâloise (-0,1%). Beide Werte werden ab September nicht mehr im SLI vertreten sein. Sie werden durch die Aktien des Bankensoftware-Unternehmens Temenos (+1,9%) sowie jenen des Halbleiterherstellers AMS (+2,1%) ersetzt.

Als tendenziell belastend erweisen sich die beiden Schwergewichte Novartis (-0,1%) und Nestlé (+0,1%), die dem Markt hinterherhinken. Roche (+0,5%) knüpfen dagegen an ihre freundliche Tendenz der Vorwoche an.

Im breiten Markt fallen am Vormittag noch die Aktien des Pharmaunternehmens Cosmo (-5,1%) auf, die unter der US-Zulassung eines Generikums für ihr Mittel Uceris leiden.

Eher unauffällig halten sich Oerlikon (+0,8%), nachdem der Industriekonzern den für Mittwoch geplanten Börsengang seiner Sparte Drive Systems verschoben hat. Die Analysten sehen in dem Schritt keine Änderung der Strategie des Unternehmens.

hr/kw

(AWP)