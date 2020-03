Aktien Schweiz: SMI vollführt Achterbahn-Kurs

Am Wochenende waren die Infektionszahlen in den USA nochmals deutlich nach oben gegangen, und auch die Anzahl der Todesfälle hatte zugenommen. In anderen Regionen wie etwa Italien deuteten die Daten auf eine gewisse Stabilisierung hin - wenn auch auf hohem Niveau. Die beschlossenen Massnahmen gegen das Virus könnten nur dann wirken, wenn sie von jedem eingehalten werden, warnen Experten immer wieder. Weltweit haben Regierungen und Notenbanken mit Hilfspaketen auf die wirtschaftlichen Folgen reagiert. In China hat die Notenbank geldpolitische Lockerungen beschlossen.

Der SMI verliert gegen 11.20 Uhr 0,45 Prozent auf 8'955,69 Punkte. In der Vorwoche hatte er erstmals seit Mitte Februar wieder eine positive Wochenbilanz erzielt. Allerdings sei dies ein Bärenmarktrally gewesen, kommentiert ein Händler. "Diese Art von Rallys sind die stärksten, die es gibt, aber sie sind nicht nachhaltig."

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt am Montagvormittag um 0,54 Prozent auf 1'313,22 und der breite SPI um 0,59 Prozent auf 10'867,96 Zähler. Von den 30 SLI-Werten fallen 20 zurück und zehn steigen.

Immer wieder betonen Händler, dass auch in den nächsten Wochen mit einem volatilen Börsengeschäft zu rechnen sei. Alleine in dieser Woche stünden zahlreiche Daten auf der Agenda, die einen Eindruck geben dürften, was auf Konjunkturseite zu erwarten ist. So hat sich etwa das Stimmungsbild in der Schweiz deutlich eingetrübt, wie das monatlich veröffentlichte Barometer der Konjunkturforscher der ETH Zürich zeigt.

Auf Unternehmensseite haben mit ABB (-5,6% oder -0,995 Franken) und Schindler (-2,8%) gleich zwei Blue Chips ihre bisherigen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Allerdings werden ABB am Montag ex-Dividende (0,80 Franken/Aktie) gehandelt, was den Grossteil des Abschlags ausmacht.

Neben den beiden Blue Chips ächzten mittlerweile aber auch eine Vielzahl von kleineren Industriekonzernen unter den Störungen in den weltweiten Lieferketten und den Auswirkungen der Lockdowns in zahlreichen Ländern. So haben etwa Landis+Gyr (Aktie -2,3%) und auch Bossard (Aktie -0,2%) ihre Prognosen in Frage gestellt, bzw. die Dividende gekürzt.

Unter den Blue Chips fallen mit LafargeHolcim, Geberit oder auch Richemont noch weitere Unternehmen, die stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Sie verlieren zwischen 1,7 und 3,0 Prozent.

Deutlich abwärts geht es auch für Sonova (-3,8%) und Vifor (-3,6%). Dagegen können andere Vertreter aus der Gesundheitsbranche wie Alcon, Roche oder auch Lonza mit Aufschlägen zwischen 0,8 und 4,0 Prozent aufwarten.

Etwas stärker als der Gesamtmarkt geben auch die Aktien der beiden Grossbanken CS (-1,1%) und UBS (-0,8%) nach. Im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten halten sie sich damit aber noch sehr gut. Während die UBS am Morgen erklärt hatte, an ihrer Dividende festzuhalten, haben verschiedene Grossbanken in Europa am Morgen ihre Ausschüttungen an die Aktionäre gestrichen.

Beim Blick auf die hinteren Reihen stechen noch Komax (-6,3%) oder auch Autoneum (-3,4%) mit überdurchschnittlichen Kursverlusten hervor. Hier verweisen Händler einerseits auf Analystenkommentare, aber auch auf den insgesamt schwachen Sektor, nachdem einige europäische Konkurrenten am Morgen mit schwachen Nachrichten aufgewartet haben.

hr/ys

(AWP)