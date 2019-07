Aktien Schweiz: SMI vor Powell-Anhörung erneut etwas schwächer

Immerhin könnten die Aussagen Powells die weitere Richtung der Märkte bestimmen. Sollte der US-Notenbankchef die Fantasie über einen für Juli erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, dürften die Börsen laut Marktbeobachtern positiv reagieren. Allerdings hat die Börse in den vergangenen Wochen schon viel davon eingepreist. Damit sei auf der anderen Seite auch enormes Enttäuschungspotenzial entstanden. Einig sind sich Händler und Strategen, dass der Anhörung ein starkes Gewicht beigemessen werde und die Aufgabe für den Notenbankchef keine einfache sei.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 11.25 Uhr 0,29 Prozent auf 9'932,56 Punkte. Für den 30 Aktien umfassenden Swiss Leader Index (SLI) geht es um 0,08 Prozent auf 1'520,38 Punkte abwärts und der breite Swiss Performance Index (SPI) fällt um 0,32 Prozent auf 12'005,13 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 15 Verlierer 14 Gewinnern gegenüber. Kühne+Nagel sind unverändert.

Am Ende der Kurstafel stehen mit Sika (-1,6%) und Adecco (-0,9%) mittlerweile die gleichen Werte, die bereits am Dienstag zu den grössten Verlieren gezählt haben. Nachdem sich am Vortag die Experten von Goldman Sachs vorsichtig über die Aussichten für Adecco geäussert hatten, heisst es nun in einer Branchenstudie der UBS, man sehe Dienstleistungssektor mehr Risiken als Chancen für die anstehende Berichtssaison.

Sika hatten schon am Vortag unter der Gewinnwarnung des deutschen Branchenkollegen BASF gelitten. Die Schwäche der Branche setzt sich auch zur Wochenmitte europaweit fort.

Mit SGS, Temenos (je -0,7%) und Geberit (-0,5%) fallen noch weitere Zykliker zurück.

Zu der Marktschwäche tragen aber auch Abgaben der eher defensiven Schwergewichte bei. Novartis, Nestlé und Roche fallen zwischen 0,2 und 0,8 Prozent zurück. Sie hatten am Vortag den Markt teilweise noch gestützt.

Am anderen Ende der Kurstafel ziehen mit AMS (+4,2%) und den Bankaktien von der CS (+1,1%), Julius Bär und der UBS (je +1,0%) jene Werte an, von denen sich Investoren zuletzt eher verstärkt getrennt hatten. Bei Julius Bär werden die Gewinne als Gegenreaktion auf die Verluste seit Wochenbeginn gesehen. Der Markt hatte verschnupft auf die Ernennung des neuen CEOs reagiert.

AMS wiederum profitieren zusammen mit ihren europäischen Branchenkollegen von guten monatlichen Absatzzahlen des taiwanesischen Konkurrenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Bei den Aktien des Baustoffherstellers LafargeHolcim (+0,8%) greifen Analysten nach einer positiven Gewinnwarnung der chinesischen Tochter Huaxin zu. Für die Analysten von JPMorgan könnte das ein freundlicher Vorbote für die Geschäftsentwicklung in der Region Asien-Pazifik sein, wie es in einem Kommentar heisst.

Derweil sind die weiteren Aussichten für den Fördertechnikspezialist Interroll (-16%) alles andere als gut. Zwar hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 stark abgeschnitten, der Auftragseingang und damit die Aussichten sind aber schwach.

Bei Emmi (-9,7%) zeigt sich die UBS in einer aktuellen Studie weniger zuversichtlich für die Aussichten und empfiehlt die Aktie neu zum Verkauf. Risiken seien zu wenig eingepreist.

Die Aktien von GAM (+2,7%) haben mittlerweile einen Grossteil ihrer frühen Gewinne nach vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr wieder abgegeben. Analysten merken an, dass erst die Angaben über die Zu- und Abflüsse von Kundengeldern wirklich Aufschluss über den aktuellen Zustand des Unternehmens geben würden.

