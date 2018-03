Aktien Schweiz: SMI vor US-Zinsentscheid nur wenig bewegt

Von der US-Notenbank Fed wird eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Offen ist hingegen, wie viele Anhebungen in diesem Jahr insgesamt denkbar sind; entsprechende Andeutungen sind daher von grossem Interesse. Heute Abend gehe es also vor allem darum, zwischen den Zeilen herauszulesen, ob unter der neuen Fed-Spitze die Geldpolitik eher Verbündeter bleiben oder Gegner der Käufer an der Wall Street werden wird, sagte ein Analyst. Damit dürfte dann auch die Richtung an den europäischen Aktienmärkten bestimmt werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 11.50 Uhr 0,02% auf 8'849,35 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,15% auf 1'455,63 Stellen nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% im Plus bei 10'316,40 Zählern notiert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Minus, 8 im Plus und 4 unverändert (LafargeHolcim, Sonova, Givaudan und Lonza).

Gestützt wird der Gesamtmarkt am Mittwoch vor allem von den drei Schwergewichten Roche (+0,6%), Nestlé und Novartis (je +0,1%). Letztere waren am Montag noch Hauptverursacher für die Verluste des Gesamtmarkts gewesen und hatten auch am Dienstag die Erholung gebremst. Konkrete News liegen zu den drei Titeln aktuell nicht vor. Nestlé ist allerdings etwas im Gespräch, weil heute das Stillhalte-Abkommen mit der Bettencourt-Familie zur L'Oréal-Beteiligung ausläuft. Mittelfristig sei gleichwohl keine Änderung der Beteiligung zu erwarten, schreibt Vontobel in einem Kommentar.

Gewinne verzeichnen daneben - wie schon am Vortag - Partners Group (+0,3% auf CHF). Im Nachgang zur Ergebnispublikation vom Vortag hat die US-Bank JP Morgan das Kursziel auf 850 von 800 CHF erhöht. Er habe wegen der optimistischen Aussagen des Managements die Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2018 und 2019 deutlich nach oben korrigiert, begründet der zuständige Experte den Schritt.

Im relativ kleinen Gewinnerfeld sind ansonsten noch Richemont (+0,9%), Swiss Re (+0,3%), Geberit (+0,1%) und Vifor (+0,1%) anzutreffen.

Die Verliererliste wird derweil von SGS (-2,6% oder 2'389 CHF) angeführt. Die Titel werden am Berichtstag Ex-Dividende (75,00 CHF) gehandelt.

Relative deutliche Verluste erleiden auch Aryzta(-2,0%), Adecco (-1,0%) sowie Julius Bär (-1,0%) und die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-0,7%) und CS (-0,6%).

Klar überdurchschnittlich geben auch Kühne+Nagel (-1,2%) nach, nachdem Kepler Cheuvreux die Einstufung auf 'Hold' von 'Buy' gesenkt hat. Das vierte Quartal sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen und habe zudem seiner These widersprochen, dass es im Schlussquartal zu einer deutlichen Beschleunigung beim Gewinnwachstum komme, schreibt der zuständige Analyst.

Und auch mit Swisscom (-0,4%) geht es wie schon am Vortag erneut südwärts. Das überraschend aggressive Festnetzangebot des Konkurrenten Salt hatte einige Investoren auf dem falschen Fuss erwischt. Nun scheint sich die Aufregung aber zu legen, wobei Swisscom bereits mit einer Vergünstigung seiner Wingo-Angebote reagiert hat. Zur Beruhigung trägt auch ein Kommentar von Vontobel bei, der den Schritt von Salt primär als defensive Massnahme sieht, um die bestehende Kundenbasis zu schützen. Für Sunrise (+0,4%) bedeute der Schritt, dass eine vollständige Übernahme von Salt wohl vom Tisch sei.

Am breiten Markt verzeichnen Addex (+4,9%) nach der Genehmigung der Opting-Out-Klausel sowie Meyer Burger (+1,9%) am Vortag der Zahlenpräsentation Gewinne. Letztere profitieren laut Händlern dabei heute von Deckungskäufen. Ausserdem ist von auffälligen Kaufaufträgen aus Deutschland die Rede.

Die Aktien von AMS (+1,1%) profitieren von überzeugenden Aussagen von Firmenvertretern anlässlich einer Investorenkonferenz der Credit Suisse in Asien. Der Kurseverlauf des Börsenneulings Asmallworld (+6,4%) ist sehr volatil, nach ersten Gewinnmitnahmen und deutlichen Verlusten steht die Aktie derzeit wieder klar im Plus.

Das Immobilienunternehmen Investis (unv.) sowie die Versandapotheke Zur Rose (+0,2%) haben ausserdem ihre Zahlen vorgelegt.

kw/cf

(AWP)