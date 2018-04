Aktien Schweiz: SMI weiter im Minus - UBS klar tiefer

Der erstarkende Protektionismus war auch eines der beherrschenden Themen an der Frühjahrstagung des Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington am Wochenende. Neben den Gefahren durch eine Einschränkung des freien Handels stand dabei die weiter wachsende Schuldenlast vieler Volkswirtschaften im Zentrum. Am Morgen wiesen die Einkaufmanagerindizes aus Europa auf eine stabilisierte Unternehmensstimmung hin. Am Nachmittag folgen aus den USA der Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste sowie Daten zum Immobilienmarkt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 8'769,81 Punkten (Tagestief: 8'736). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,48 Prozent auf 1'454,57 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,36 Prozent auf 10'371,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 20 im Minus, sechs im Plus und vier unverändert.

Im Fokus steht die Grossbank UBS, deren Aktien nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal um 3,4 Prozent verlieren. Das Institut hat zwar den Gewinn deutlich gesteigert und viele neue Gelder angezogen. Analysten zeigen sich aber von der Ergebnisqualität nicht überzeugt. Schwache Leistungen in den Bereichen Personal & Corporate Banking und Asset Management wurden durch gute Ergebnisse im Global Wealth Management und Investment Banking nicht vollständig korrigiert, heisst es. Der Ausblick ist verhalten optimistisch, jedoch gespickt mit Verweisen auf die bestehenden Unsicherheiten. Saisonal bedingt sollen die Erträge im zweiten Quartal niedriger ausfallen.

Die Aktien von Julius Bär (-1,3%) geben ebenfalls deutlich nach, während CS, die am Mittwoch ihre Zahlen vorlegt, unverändert notiert. Zürich (-0,6%) hat die Chilena Consolidada von Finanzdienstleister EuroAmerica übernommen. Der Kaufpreis soll laut Medienberichten gut 150 Millionen US-Dollar betragen. Tiefer tendieren auch Swisscom (-0,7%), Geberit oder SGS (je -0,5%).

Die Index-Schwergewichte Novartis (-0,2%) und Nestlé (-0,5%) liegen im Minus. Roche (+0,3%) hat an einem Kongress neue Daten zum MS-Mittel Ocrevus vorgestellt. Das Mittel würde die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Erkrankung bei Patienten mit schubförmiger multipler Sklerose (RMS) deutlich reduzieren, hiess es.

Bâloise (-0,3%) wurde von JPMorgan auf "Underweight" von "Neutral" herabgestuft. Die Titel würden eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Bewertung aufweisen. Andere Versicherer hätten bei der Dividendenrendite grösseres Potenzial, und der Turnaround in Deutschland dauere länger als erwartet.

Grösste Gewinner unter den Blue Chips sind Vifor Pharma (+1,1%), gefolgt von Dufry (+0,9%) und Logitech (+0,5%).

Am breiten Markt macht Temenos (+4,3%) einen Kurssprung. Offenbar reagieren die Investoren mit Erleichterung darauf, dass sich das Bankensoftwareunternehmen nicht auf einen Bieterwettstreit um die britischen Fidessa einlassen will. Das Gebot wird nicht erhöht, nachdem es von der irischen ION übertroffen wurde. Zudem hat das Unternehmen neue Kunden in Myanmar gewonnen.

Mit Dividendenabschlägen werden Flughafen Zürich (-1,8%), Komax (-1,7%), Cicor (-1,4%) und SFPI (-0,5%) gehandelt.

