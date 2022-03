Aktien Schweiz: SMI weiterhin deutlich im Minus

Zu einer gewissen Beruhigung an den Börsen trugen am späten Vormittag Meldungen bei, wonach Russland noch am Mittwoch zur Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine bereit sei. Man erwarte die ukrainischen Unterhändler zu Gesprächen, sagte ein russischer Vertreter. Angesichts der fortgesetzten Kämpfe bleibt die Lage an den Märkten dennoch sehr fragil. Derweil bekräftigte US-Notenbankchef Jerome Powell, dass die Erwartung einer Zinserhöhung im März "angemessen" sei. Die US-Börsen dürften leicht fester erhöhen.

Der SMI notiert gegen 14.50 Uhr um 1,08 Prozent im Minus auf 11'733,62 Punkten, nachdem er am Vormittag auf ein Tagestief von 11'669 Punkten gesunken war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,81 Prozent auf 1857,28 und der breite SPI verliert 0,95 Prozent auf 14'877,01 Zähler.

Weiterhin werden die hiesigen Indizes von den starken Abgaben der Schwergewichte Roche (-1,8%), Nestlé (-1,4%) und Novartis (-1,1%) nach unten gezogen. Am Vortag hatten die Titel noch zulegen können und damit den Markt gestützt. Noch deutlicher im Minus stehen die Swisscom-Aktien (-2,2%) sowie die Aktien des Duftstoffherstellers Givaudan (-2,9%).

Erneut schwach zeigen sich die Finanzwerte. So setzen die Titel des Rückversicherers Swiss Re (-2,5%) den Sinkflug vom Vortag fort. Aber auch die Aktien von Swiss Life (-1,6%) notieren trotz positiven Analystenreaktionen auf die Zahlenvorlage vom Vortag tiefer. Abgaben gibt es auch für die Grossbankenwerte UBS (-1,0%) und CS (-0,7%).

Die Schindler-Valoren (-0,8%) grenzen anfängliche Verluste etwas ein. Händler verwiesen auf Anhaltspunkte, dass die Familienaktionäre des Liftherstellers zuletzt für 21 Millionen Franken Partizipationsscheine zugekauft haben. ABB (-0,8%) leiden unter einer Ratingsenkung auf "Hold" durch die HSBC - die Experten verweisen auf Lieferprobleme und die Inflation, die durch den Ukraine-Krieg noch verschärft würden.

Höher notieren die arg gebeutelten Aktien von AMS Osram (+1,4%) und des Zementkonzerns Holcim (+1,2%). Auch die Aktien der als defensiv geltenden Medizintechnikfirma Straumann (+1,0%) ziehen ebenso an, wie die am Vortag noch schwachen Titel des Investmentunternehmens Partners Group (+0,5%).

Den stärksten Anstieg gibt es für die Aktien von Kühne + Nagel (+1,8%) nach der Bilanzvorlage. Der Logistikkonzern hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet und will zudem die Dividende stärker als erwartet erhöhen. Der Konzern habe mit seinem Jahresergebnis selbst die kühnsten Analystenschätzungen übertroffen, heisst es.

tp/cg

(AWP)