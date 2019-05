Aktien Schweiz: SMI weitet Verluste aus - Rezessionssignale

Dabei hatten die Märkte in Asien am Dienstag überwiegend hinzugewonnen. Insgesamt sei die Stimmung zunächst freundlich gewesen. Mittlerweile rücken aber wieder Themen wie die Beziehungen zwischen Italien und der EU in den Mittelpunkt. Zudem bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China ein Thema. US-Präsident Donald Trump hat am Montag erklärt, dass Washington aktuell nicht bereit sei, einen Deal mit Peking zu machen, dass er aber in der Zukunft einen erwarte. Gleichzeitig stellte er während seines Staatsbesuches in Japan wichtige Einigungen in Aussicht.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 11.10 Uhr 0,44 Prozent auf 9'669,88 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,43 Prozent auf 1'480,98 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,42 Prozent auf 11'696,92 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln tendieren 23 schwächer, sechs gewinnen und Sika notieren unverändert.

Zu den grössten Verlieren zählen am Vormittag die Finanzwerte. Händler verweisen auf die US-Zinsen, die zuletzt wieder gefallen sind. Sowohl in den USA als auch in Deutschland flacht die Zinskurve derzeit weiter ab und sendet damit Rezessionssignale. Die Rendite des für die Bankaktien wichtigsten Taktgebers, der zehnjährigen US-Staatsanleihen, notiert mittlerweile unter 2,3 Prozent. "Das hilft der Branche absolut nicht!", kommentiert ein Händler. Aber auch die Aussicht auf ein erneutes Kräftemessen zwischen der EU und der italienischen Regierung setzen der Branche europaweit zu.

Hierzulande fallen die Aktien der Partners Group mit 1,3 Prozent am deutlichsten. Es folgen die Anteilsscheine der beiden Grossbanken CS und UBS, die beide um jeweils 0,9 Prozent nachgeben, während Julius Bär um 0,5 Prozent fallen. Auch die Versicherer Zurich, Swiss Re und Swiss Life weisen mit Abgaben von 0,5 bis 0,4 Prozent grössere Verluste auf.

Überdurchschnittlich abwärts geht es auch für die Aktien von Swatch, die um 0,9 Prozent nachgeben. Konkurrent Richemont bewegt sich mit -0,4 Prozent eher mit dem Markt. Am Morgen gab es die aktuellen Exportdaten. Demnach sind die Schweizer Uhrenexporte im April um nominal 0,4 Prozent leicht gesunken. Die meisten Experten zeigen sich von den veröffentlichten Exportdaten wenig überrascht. Vielmehr sehen sie die Entwicklung teilweise sogar positiv, waren doch die Vorjahresdaten extrem stark.

Belastend sind auch die Kursverluste der beiden Schwergewichte Nestlé und Roche (beide -0,7%). Das dritte, Novartis, stemmt sich mit +0,1 Prozent gegen den Trend. Die Aktien profitieren auch weiterhin von Analystenkommentaren nach der US-Zulassung seiner Genersatztherapie am vergangenen Freitag.

Noch deutlicher ziehen Ams und Temenos (beide +0,7%) an. Ams hatten am Montag zu den grössten Verlieren gezählt.

Mit starken Kursausschlägen fallen in der hinteren Reihe noch die Newron-Titel mit -11 Prozent auf. Hier kommt es mit geplanten Studien zu Verzögerungen. Aber auch Dottikon (-6,2%) und Burckhardt Compression (-2,2%) drehen nach Zahlen im Handelsverlauf ins Minus.

Analystenkommentare stützen dagegen die Aktien von Flughafen Zürich (+1,1%). Eine Partnerschaft mit der indischen L&T Technology Services verhilft dem Technologieunternehmen Kudelski (+1,8%) zu einer freundlichen Tendenz.

