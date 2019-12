Aktien Schweiz: SMI weitet Verluste wegen Sorgen um Zollstreit aus

Erneut sorgt der US-chinesische Zollstreit an den Börsen für fallende Kurse. Am Schweizer Aktienmarkt weitet der Leitindex SMI im Verlauf des Vormittags seine Abgaben aus und bewegt sich seither nahe der bisherigen Tagestiefs. Laut Händlern werden Investoren vor der nächsten Frist in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelsstreit zunehmend nervös. So läuft am Sonntag eine Frist ab, die zu weiteren US-Strafzöllen auf chinesische Importe wie etwa Smartphones führen könnte.