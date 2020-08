Aktien Schweiz: SMI wenig verändert

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine anfänglichen Kursverluste am Dienstag nahezu komplett abgebaut. Kurzzeitig war der Leitindex SMI auch ins Plus gedreht und bewegt sich aktuell in einer engen Spanne um den Schlusskurs von Montag. Es sind einmal mehr die drei Schwergewichte, die den Markt massgeblich stützen. Insgesamt gebe es kaum Impulse, heisst es unisono von Händlern.