Aktien Schweiz: SMI wieder deutlich ins Minus gerutscht

Für die Erholung an den US-Börsen verantwortlich waren unter anderem positive Nachrichten über ein starkes US-Weihnachtsgeschäft wie auch eine deutliche Erholung des Ölpreises. Zudem war die scharfe Kritik seitens der US-Regierung an Fed-Chef Jerome Powell wieder abgeschwächt worden. Von Unternehmensseite gibt es derweil kaum Nachrichten. Ein guter Teil der Bewegungen in den Einzeltiteln dürfte auf Portfolio-Anpassungen vor dem Jahresende - das sogenannte "Window-Dressing" - zurückgehen.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.10 Uhr ein Minus von 0,69 Prozent auf 8'359,59 Punkte auf, womit er wieder in der Nähe des vergangene Woche beobachteten Jahrestiefs von 8'336 Punkten gerückt ist. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,47 Prozent auf 1'283,38 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,64 Prozent auf 9'750,18 Zähler. Von den 30 grössten Titeln notieren 22 im Minus und acht im Plus.

Klar im Minus gehalten werden die Indizes vor allem von Abgaben der Börsenschwergewichte. Nestlé (-1,3%) liegen bereits seit Handelsbeginn im Minus. Auch die zunächst noch leicht positiv notierenden Pharmaschwergewichte Roche (-1,1%) oder Novartis (-0,5%) sind mittlerweile in die Verlustzone abgerutscht.

Die deutlichsten Abgaben entfallen auf Titel wie Lonza (-2,1%) oder die bereits im ganzen Jahresverlauf sehr schwachen Julius Bär (-1,8%). Auch die stark volatilen Technologietitel AMS (-0,9%) notieren erneut im Minus während die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (+1,9%) zu den wenigen Gewinnern im SMI/SLI zählen.

Auch weitere typische Zykliker notieren im Minusbereich, darunter Givaudan und Kühne+Nagel (je -0,7%) oder ABB (-0,5%). Über Weihnachten ist die Diskussion um den angekündigten Verkauf der ABB-Stromnetzsparte an Hitachi in der Sonntagspresse weitergeführt worden. So befürchtete der ehemalige ABB-CEO Edwin Somm einen Vertrauensverlust bei Mitarbeitenden und Kunden aufgrund des Schritts.

Kaum verändert zeigen sich dagegen die Grossbankenwerte CS (-0,1%) und UBS (+0,04%). CS-Präsident Urs Rohner hatte sich am vergangenen Wochenende in einem Interview selbstkritisch gezeigt: Im Rückblick hätte der Umbau der Gruppe schon früher an die Hand genommen werden müssen, meinte er.

Knapp im Plus halten sich einige weitere Zykliker wie Adecco (+0,1%) oder Schindler (+0,4%). Auch die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (+0,6%) sowie des Hörgeräteherstellers Sonova (+0,9%) können leicht zulegen.

Im breiten Markt sacken die Titel des Rohstofffirma Blackstone Resources (-11%) ab. Das Unternehmen erwartet wegen Verlusten aus strategischen Beteiligungen mit einem Konzernverlust im Bereich von 12 bis 14 Millionen Franken. Ins Minus gedreht haben auch die Titel von Orascom (-0,7%). Der Immobilien-Entwickler hatte den Verkauf von Hotelanteilen und einem Grundstück in Ägypten für knapp 23 Millionen Franken mitgeteilt.

De Titel des IT-Dienstleisters Also notieren nach einem positiven Handelsauftakt unverändert. Das Unternehmen hatte am Heiligabend ein Übernahmeangebot für das polnische Unternehmen ABC Data bekanntgegeben. Die Analysten der Bank Vontobel loben die Grossübernahme im Osten Europas als "klugen und vernünftigen" Schritt.

Der Dentalimplantat-Spezialist Straumann (Aktie +0,2%) hat die Beilegung eines langjährigen Patenstreits mit dem Konkurrenten Nobel Biocare mitgeteilt. Implenia (+1,3%) profitieren derweil von einem Grossauftrag aus Deutschland.

tp/tt

(AWP)