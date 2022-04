Aktien Schweiz: SMI zum Wochenstart ohne klaren Kurs

Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart Mühe, eine klare Richtung zu finden. In den ersten Handelsstunden bewegt sich der Leitindex SMI in einer Handelsspanne von etwa 100 Punkten zwischen knappen Gewinnen und Verlusten hin und her. Dabei sollte die aktuelle Nachrichtenarmut nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dieser Woche eine ganze Reihe potenzieller markttreibender Termine auf der Agenda steht. So haben beispielsweise die Inflationsdaten aus den USA ebenso das Zeug, den Markt in die eine oder andere Richtung zu treiben wie die EZB-Zinsentscheidung am Gründonnerstag. Immerhin gehören Inflations- und Zinssorgen zu den anhaltenden Unsicherheitsfaktoren am Markt. Händler sprechen denn auch von der Woche der Wahrheit.