Aktien Schweiz: Stabilisierung oder Wende?

Nach der sehr zaghaften Stabilisierung zur Wochenmitte, fällt die Erholung am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zeitweise ein wenig stärker aus. Aktuell steht der SMI aber immer noch etwas mehr als 100 Punkte tiefer als zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Erst vor einer Woche hatte der Leitindex SMI bei 12'625,81 Punkten einen neuen Rekordstand gesetzt. "Bis zum jüngsten Rekordhoch herrschte allgemeine Sorglosigkeit an den Märkten", kommentiert ein Händler. "Dies hat sich in den vergangenen Tagen schlagartig geändert." Auch die Volatilität war zuletzt etwas ausgeprägter.