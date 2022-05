Aktien Schweiz: Stabilisierungsversuch nach verlustreichen Tagen

An der Schweizer Aktienbörse kommt nach einer Reihe verlustreicher Sitzungen am Dienstag zu einer Gegenbewegung. Die Anleger sollten sich aber nicht zu früh freuen, heisst es am Markt. Mehr als ein Stabilisierungsversuch sei dies nicht, so ein Händler. Es handle sich lediglich um eine überfällige technische Erholung. Damit könnte sich auch der am Markt kolportierte "Turnaround Tuesday" mehr als Wunschdenken erweisen. Der Markt befinde sich in einem Bärenmarkt, der noch eine gewisse Zeit andauern dürfte, lautet der Tenor.